Martín Vizcarra: Reprograman votación de informe contra expresidente por cierre del Congreso en 2019

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, informó que se reprogramó para el próximo martes 21 de enero la votación del informe final contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el cierre del Congreso en 2019.

A través de un documento, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, quien es delegado para este proceso de acusación constitucional, envió un oficio a la presidenta de la subcomisión, para solicitar la reprogramación, puesto que la sesión estaba prevista para este martes, a las 11:00 a.m.

Del mismo modo, el parlamentario argumentó que no se le comunicó con antelación la agenda del grupo de trabajo y tuvo reuniones de trabajo que le impidieron estar presente en la sesión.

"Me dirijo usted para saludarla cordialmente, y a la vez solicitar la reprogramación de la sustentación del informe final de las denuncias constitucionales acumuladas N° 384, 400 y 466; toda vez que como ponente encargado de la sustentación no se me comunicó con la debida antelación y actualmente tengo reuniones que me impedirían estar presente para la debida sustentación", se lee en el oficio.