Mesa Directiva 2025 - 2026: Bancadas preparan listas para elección del próximo presidente del Congreso

El Congreso de la República alista sus cuadros con miras a las elecciones de la próxima Mesa Directiva 2025 - 2026. De acuerdo con el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, el nuevo presidente del Parlamento será de APP, Fuerza Popular o Somos Perú.

En declaraciones a la prensa, el congresista afirmó que el próximo titular del Poder Legislativo sería de una de estas agrupaciones políticas alegando que "el famoso Bloque Democrático no existe". Además, afirmó que las mencionadas bancadas estarían excluyendo a Renovación Popular de su alianza.

"Lo más probable es que sea alguien de Somos Perú, Alianza por el Progreso o Fuerza Popular. El famoso Bloque Democrático no existe. El único bloque que existe es el de estas bancadas y tienen todo el derecho de excluir a quienes consideren que no cuadren en su tablero de ajedrez. Renovación Popular no está", afirmó.