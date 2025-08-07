José Jerí rechazó las expresiones de Gustavo Petro: "Está delirando el presidente de Colombia"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis diplomática entre Perú y Colombia por las declaraciones del presidente del país vecinos Gustavo Petro sobre la isla Santa Rosa y la frontera, cada vez son más las voces de autoridades y exfuncionarios que rechazan lo expresado. Esta vez el presidente del Congreso, José Jerí, calificó de "delirante" lo manifestado.

Presidente del Congreso rechaza declaraciones de Petro

Al ser cuestionado por la prensa respecto a su posición como líder del Parlamento, señaló desacuerdo lo expresado por el presidente colombiano y considero que la postura del Perú es clara, se rechaza totalmente lo manifestado.

"Yo creo que el canciller ha expresado la posición de nuestro país, siempre hay la vocación de diálogo de nuestro país, pero, particularmente, pienso que está delirando el presidente de Colombia", manifestó.

Además, se refirió a la denuncia que el congresista Jorge Montoya presentó contra Ruth Luque por invitar a un parlamentario colombiano, quien no dudó en hablar del tema.

"No está enfocado de forma adecuada la visita. Yo me he reunido con el señor parlamentario de Colombia y es por un tema totalmente distinto. No entiendo porque hacen denuncias en la Comisión de Ética cuando la razón de ser y yo he tomado conocimiento directo, no es ese motivo por el cual se le está acusando a la congresista Luque", consideró.

Asimismo, resaltó que el Congreso sentó su posición institucional luego de que la Mesa Directiva se reuniera en tres ocasiones para debatir lo sucedido.

Denuncia contra Ruth Luque

El congresista Jorge Montoya, integrante de Honor y Democracia, presentó una denuncia por infracción al Código de Ética Parlamentaria contra su colega Ruth Luque Ibarra, representante del Bloque Democrático Popular.

La medida se da tras el pronunciamiento de Ruth Luque donde abordó la controversia y la conferencia de prensa junto al parlamentario colombiano Juan Carlos Losada. En el documento se acusa a la parlamentaria de contradecir la posición oficial del Estado peruano y se solicita la evaluación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Montoya subrayó que la declaración de Luque "sugiere la necesidad de discutir territorios ya delimitados por tratados internacionales y leyes nacionales", lo que "transgrede gravemente la ética y disciplina parlamentaria" y constituye una intromisión en competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, como lo establece el artículo 118.11 de la Constitución.

