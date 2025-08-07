RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Inician trabajos

Ministros de Estado llegaron a la isla Santa Rosa: Se realizan actos oficiales durante tensión con Colombia

La delegación peruana, conformada por ministros de Estado, llegó a la isla Santa Rosa para llevar los servicios escenciales a la población. Por su parte, el presidente de Colombia celebrará una actividad en Leticia.

Ministros llegaron a isla Santa Rosa y participan de actividades protocolares
Ministros llegaron a isla Santa Rosa y participan de actividades protocolares Exitosa

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/08/2025

Síguenos en Google News Google News

La delegación del Gobierno peruano llegó a la isla Santa Rosa, en medio de la tensión fronteriza con Colombia tras expresiones de Gustavo Petro en donde acusa al Perú de copar su territorio. 

La delegación peruana, está conformada por el ministro de Educación, Morgan Quero; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urtega; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro de Salud, César Vásquez; el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza y de otras autoridades, lideradas por el premier Eduardo Arana. 

Finalidad de la visita

La llegada de los ministros no es casual, pues buscan llevar los servicios esenciales, como atención médica, identificación, banca, programas sociales a la población. Aunque el gobierno no lo ha confirmado, esta sería parte una medida tomada tras las palabras del presidente del país cafetalero.

En su recibimiento, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se comprometió a realizar una campaña, con apoyo de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)permanente en el lugar para que todos los pobladores cuenten con el Documentos Nacional de Identidad (DNI). 

Cebe señalar, que durante la llegada de los funcionarios se pudo observar la presencia de los censistas que también llegaron a la isla como parte del Censo Nacional 2025. Además, los ciudadanos aprovecharon para acercarse al premier y hacerle saber las necesidades de la ciudadanía en la zona.

Simultáneamente, Gustavo Petro celebrara la conmemoración de la batalla de Boyacá y el aniversario del ejercito de su país en Leticia, una ciudad que se encuentra en la frontera entre ambos países. 

Población buscará informar de necesidades a ministros

En diálogo con Exitosa, el exalcalde de Santa Rosa, Yvan Yovera, manifestó su interés por informar a las autoridades de todas las necesidades básicas que necesitan cubrir en la zona de tensión. 

"Hemos tenido una reunión anoche con todas las instituciones para expresar nuestras necesidades directamente y los proyectos que todavía están pendientes en Santa Rosa y hacer que, en paralelo a la creación de este distrito se hagan las cosas que necesitamos tener como servicios básicos, infraestructura y todas las necesidades que podamos encontrar", dijo.

Asimismo, calificó de desatinadas lo dicho por Gustavo Petro afirmando que la población y el lugar son peruanos. En ese contexto una comitiva peruana llegó hasta Santa Rosa para realizar coordinaciones para llevar los servicios esenciales. 

Temas relacionados colombia Eduardo Arana Gustavo Petro Isla Santa Rosa ministros peru

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias