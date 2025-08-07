Patricia Benavides sigue a la espera: Pide que Fiscalía proceda con su reincorporación como fiscal suprema

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La restituida fiscal, Patricia Benavides, se pronunció e hizo un pedido a la Fiscalía de la Nación, encabezada por Delia Espinoza. Según precisó, se encuentra a la espera de que se proceda con su reincorporación conforme a las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Patricia Benavides se pronuncia

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el abogado de Patricia Benavides, Jorge Del Castillo, dio a conocer el comunicado a la opinión pública, por parte de la repuesta fiscal suprema.

"(...) Corresponde que se me curse de forma inmediata la citación respectiva (por parte de la Fiscalía la Nación) para mi reincorporación, conforme lo disponen la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia", se lee en el pronunciamiento de Benavides, emitido este jueves 7 de agosto.

De tal modo, Benavides dio a conocer que se enteró por los medios de comunicación, que la Junta Nacional de Justicia ya ha absuelto las dudas del Ministerio Público, con la finalidad de acelerar el cumplimiento de su decisión sobre su reposición como fiscal suprema.

Comunicado de la Dra. Patricia Benavides Vargas. pic.twitter.com/enXVJMPlSD — Jorge del Castillo (@JorgeDCG) August 7, 2025

En tal sentido, indicó que para ser restituida en el cargo y pueda ejercer las funciones de fiscal suprema, solo falta que se le curse "de forma inmediata" la citación correspondiente para su reincorporación; ello conforme a la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las referidas resoluciones de la Junta Nacional de Justicia.

Corte Suprema rechaza petición de Delia Espinoza

Cabe mencionar que, este 7 de agosto, el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, rechazó una vez más el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien buscaba que se vuelva a suspender a la reciente restituida Patricia Benavides, esta vez por un periodo de 36 meses.

La decisión fue emitida por medio de una resolución, en el que se reafirmó lo estipulado en primera instancia, el pasado 10 de abril, señalando que la petición carece de objeto para que se realice un pronunciamiento al respecto, debido a que se trata de un "pedido improcedente".

Asimismo, el oficio indicó que no se puede imponer un recurso personal de restricción de derechos contra funcionarios que están dentro del trámite estipulado en el artículo 99 de la Constitución.

De esta manera, Patricia Benavides, emitió un comunicado en donde hace un pedido a la Fiscalía de la Nación, encabezada por Delia Espinoza, para que "de inmediato" se proceda con su reincorporación como fiscal suprema conforme a las resoluciones de la JNJ.