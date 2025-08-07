Ministro del Interior sobre chalecos de la PNP: "Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se refirió a la compra de chalecos antibala para efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de la muerte de un policía en La Victoria tras un enfrentamiento con delincuentes. Según precisó, su gestión busca cerrar las brechas logísticas en la institución policial.

Tras cuestionamientos por chalecos en mal estado

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) también se refirió a la compra de nuevas camionetas de lujo valorizadas en más de S/ 18 millones para generales PNP y otros.

"Es la realidad que hemos heredado de gobiernos anteriores, este Gobierno el año pasado ha hecho un proceso para la adquisición de más de 3 mil chalecos, pero lamentablemente, tenemos que cumplir con la normativa (...)", dijo a la prensa, este jueves 7 de agosto.

De tal modo, Malaver justificó el estado en que se encuentran los chalecos para efectivos policiales. Según precisó, esta es una realidad que se ha "heredado" de gobiernos anteriores, por lo que, deslindó que haya una falta de interés de parte del Gobierno actual de Dina Boluarte sobre dicho tema.

Al menos 7 mil chalecos estarían llegando al Perú

En tal sentido, precisó que en 2024 se realizó un proceso de adquisición de más de 3 mil chalecos antibalas, pero, el cumplimiento de la normativa habría hecho que dicho trámite demore. "Como quisiera que podamos tener inmediatamente ante la compra, los chalecos al día siguiente", añadió.

Según detalló el ministro, dicho proceso se "cayó" debido a que los proveedores habían presentado documentación fraudulenta; sin embargo, resaltó que actualmente hay un proceso en giro a cargo de la Región Policial Lima para completar sobre dicho trámite.

Además, de ello, Malaver anunció que autoridades mayores de la PNP han tenido contacto con el país Chino y se ha recibido una donación, por lo que, próximamente llegarán al Perú, 4 mil chalecos para la PNP. En total, se tendrían 7 mil chalecos para efectivos; sin embargo, esto no será suficiente para cubrir el número total. "Es parte y como lo dije, tenemos un plan, pero dije que habían brechas".

Sobre compra de camionetas de lujo

Sobre los cuestionamientos hacia el Ministerio del Interior, por la adquisición de vehículos de alta gama para generales, en lugar de priorizar otros elementos indispensables para los efectivos policiales, Malaver precisó que la Contraloría General de la República ha asumido competencias.

Al respecto, indicó que desde dicho organismo se vienen realizando las acciones correspondientes; asimismo, lo estaría haciendo la Oficina de Integridad el Mininter. "No quisiera adelantar opinión", precisó.

De esta manera, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció a la compra de chalecos por los propios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y señaló que su gestión busca cerrar las brechas logísticas en la institución policial.