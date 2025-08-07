Ministro de Justicia defiende silencio de Dina Boluarte sobre isla Santa Rosa: "Debe quedar a nivel de Cancillería"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, se pronunció respecto al silencio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante las declaraciones de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, sobre una presunta apropiación de territorio colombiano. Según precisó, las tensiones por dichos temas a deben resolverse a niveles diplomáticos.

Ejecutivo no quiere que tema escale

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó que el Estado peruano mantiene una idea en que dicho tema limítrofe no escale más de lo que debe. Según precisó, si hay pronunciamiento de Boluarte, el tema podría empeorar.

"La idea del Estado peruano es que esto no escale más allá de lo que corresponda. El presidente Petro tiene una opinión que, de repente ha sido mal informado, nosotros no consideramos que deba escalar a este nivel sino que debe quedar a nivel de la Cancillería que esto se debe resolver desde el punto de vista diplomático", dijo a la prensa, este jueves 7 de agosto.

"A nivel de la Cancillería"

De tal modo, Alcántara señaló que desde el Ejecutivo se espera que dicha situación se solucione "de la mejor manera" y en las vías diplomáticas, por lo que señaló no se tendrían mayores problemas respecto al tema; ello en el marco de la llegada de una delegación peruana, encabezada por el premier Eduardo Arana, a la isla Santa Rosa.

En tal sentido, se conoció que el titular del Minjusdh precisó que dicho tema debe "quedar a nivel de la Cancillería del Perú"; sin embargo, el canciller Elmer Schialer se encuentra acompañando a Boluarte durante su viaje a Japón. Quien asistió en su reemplazo fue el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza.

Santa Rosa le pertenece al Perú

Cabe mencionar que, el ministro de Justicia minimizó el hecho que Boluarte no haya emitido un pronunciamiento propio sobre el tema, señalando que tal vez el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido mal informado sobre dicho problema.

En una ronda de preguntas por parte de la prensa, Juan Alcántara ratificó que la isla Santa Rosa le pertenece al Perú. "Consideramos que tenemos la razón y que no hay ninguna situación que pueda poner en duda la soberanía peruana sobre Santa Rosa", añadió.

De esta manera, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, se refirió al silencio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, sobre las declaraciones de Gustavo Petro y señaló que las tensiones deben resolverse a niveles diplomáticos.