Julio César Chávez Jr. deportado de EE.UU. a México: Boxeador fue recluido en penal de máxima seguridad

19/08/2025

Las deportaciones en Estados Unidos no paran y esta vez el afectado fue un deportista conocido. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., fue deportado de los Estados Unidos y detenido en el norte de México. Al pugilista se le acusa de pertenecer al Cartel de Sinaloa.

Presidenta Sheinbaum confirmó su detención

En la conferencia matutina que realiza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que el deportista de 39 años fue capturado por la policía de su país, luego de dejar un reclusorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el cual estuvo desde el pasado 2 de julio.

"Nos informaron que (Chávez Jr.) iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (en Estados Unidos), una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República (FGR)", manifestó la mandataria.

👤⛓️ Julio César Chávez Jr. fue deportado a México tras la orden de aprehensión girada por la @FGRMexico en su contra, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, confirma Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/2dbTUqNhgo — La Jornada Oriente (@JornadaOriente) August 19, 2025

De acuerdo a un documento de la secretaría de seguridad de México, la detención se realizó el lunes a las 11.53 de la noche, en Imuris, un pueblo de Sonora cercano a la frontera con Arizona. Chávez Jr. fue trasladado a los separos de la la Policía Federal Ministerial, en Hermosillo. Posteriormente, fue recluido en el penal de máxima seguridad Cefereso 11.

Su padre y presidente del CMB lo respaldan

El exboxeador Julio César Chávez González y padre del púgil recientemente aprehendido, salió en su defensa y negó que forme parte de un cartel de drogas. Sin embargo, el progenitor no negó que conociera a los capos de este grupo narcotraficante.

"Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, pero hay que dejárselo a las autoridades. Estamos tranquilos porque no hay nada. Es increíble, mi hijo ni en cuenta, si fuera culpable estuviera preocupado. Él no pertenece a ningún cártel, no vende armas, los conoce como todos los conocemos, pero hasta ahí nomás", sostuvo.

A su turno, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, pidió que no se opine sin saber la realidad del caso. Agregó que el padre del boxeador se encuentra devastado.

"Conozco a Julio César desde niño, todo el trayecto como boxeador y también después con sus problemas de adicción y rehabilitación. He platicado constantemente con su papá. Está deshecho, indignado, por muchas cosas que han sucedido. Hay mucha mala información y hasta que no se sepa, no se puede opinar", indicó.

🥊 "Ya está en México, que es algo que había gran incertidumbre desde su detención. Ha causado mucha noticia, mucha especulación":Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, sobre JC Chávez Jr.



📹: @OlgaHirata



🔴 https://t.co/7yPLhVx9XK pic.twitter.com/345I3NcHFM — La Afición (@laaficion) August 19, 2025

De este modo, el boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos y detenido en México. El pugilista fue internado en un penal de máxima seguridad de Sonora, mientras se investiga su vínculo al Cartel de Sinaloa.