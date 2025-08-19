Nicolás Maduro responde a amenazas de Estados Unidos: Ordena el despliegue de millones de milicianos

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Como medida de defensa a las amenazas de Estados Unidos, que puso una recompensa de 50 mil dólares por Nicolás Maduro, el mandatario respondió. El presidente de Venezuela dispuso el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, ante el envío de destructores estadounidenses cerca de sus costas.

Respuesta a acorazados de EE.UU. en el Caribe

Esta afirmación la hizo en la noche del último lunes 18 de agosto, en encuentro con los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en un conocido teatro de Caracas. Con esto, el mandatario intenta garantizarle a sus conciudadanos la tranquilidad de que su soberanía no está en peligro.

"Voy a activar un plan especial, para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas activadas, y armadas. Además, seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y las milicias obreras en todas las fábricas del país", sostuvo.

#MUNDO El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/pB7ZfMDCG9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

Siguiendo su discurso, el jefe de gobierno venezolano preguntó a los presentes si pertenecían a las milicias. En un respuesta casi unánime, muchas manos se alzaron, entre personas jóvenes y mayores, que están a disposición de su líder.

"¿Quién de ustedes es miliciano? ¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!" expresó el presidente de la nación bolivariana.

Estados Unidos considera ilegítimo a Maduro

Un contingente de 4 mil marinos abordo de tres destructores Aegis de misil guiado, además de submarinos y aviones, se movilizarán hasta el límite del mar territorial venezolano. El gobierno estadounidense considera a Nicolas Maduro como un narcotraficante, así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Sobre Venezuela, el presidente Trump ha sido bastante claro. Está preparado para usar todo el poder estadounidense para frenar el narcotráfico y juzgar a los responsables. El régimen de Maduro es ilegítimo, es un cartel narcoterrorista. Para esta administración, es un fugitivo acusado en EE.UU.", manifestó.

Portavoz de La Casa Blanca: "Para esta administración, el de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narco terrorista". pic.twitter.com/MRrC6LFdNB — Maria Alesia Sosa (@MariaAlesiaSosa) August 19, 2025

Cabe precisar que el pasado 7 de agosto, a través de un video de la fiscal general Pamela Bondi, se acusó al mandatario venezolano de colaborar con carteles. Por este motivo, se ofrece una recompensa de 50 mil dólares por su captura.

De este modo, Nicolás Maduro respondió al envío de navíos militares de Estados Unidos a los límites del mar de Venezuela. El presidente de esta nación anunció que 4,5 millones de milicianos entrarán al servicio activo.