Policial
Tras siete meses de búsqueda

Capturan a uno de los presuntos asesinos del periodista Gastón Medina: Sicario fue encontrado en Chile

El delincuente identificado como alias 'Pancho' habría servido de marcaje al periodista el día de su asesinato.

Capturan a uno de los involucrados en asesinato de Gastón Medina
Capturan a uno de los involucrados en asesinato de Gastón Medina (Fuente: La Lupa)

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 19/08/2025

Uno de los presuntos asesinos involucrados en la ejecución del periodista Gastón Medina fue capturado en Chile este lunes 18 de agosto. El delincuente identificado como Olftan Domingo Rivas Ramos, es un ciudadano venezolano que pertenecería a la organización criminal 'Los Piratas de Aragua'.

Alias 'Pancho' capturado en Chile

El ciudadano venezolano Olftan Domingo Rivas Ramos, uno de los implicados en el asesinato del periodista Gastón Medina fue capturado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Como se recuerda, el pasado 20 de enero la organización criminal, compuesta por 5 delincuentes, habrían participado en el asesinato del periodista. Uno de los cinco sujetos fue alias Pancho que se encargó de vigilar el seguimiento del hombre de noticias 

 

Noticia en desarrollo...

 

