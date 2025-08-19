Capturan a uno de los presuntos asesinos del periodista Gastón Medina: Sicario fue encontrado en Chile

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Uno de los presuntos asesinos involucrados en la ejecución del periodista Gastón Medina fue capturado en Chile este lunes 18 de agosto. El delincuente identificado como Olftan Domingo Rivas Ramos, es un ciudadano venezolano que pertenecería a la organización criminal 'Los Piratas de Aragua'.

Alias 'Pancho' capturado en Chile

El ciudadano venezolano Olftan Domingo Rivas Ramos, uno de los implicados en el asesinato del periodista Gastón Medina fue capturado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Como se recuerda, el pasado 20 de enero la organización criminal, compuesta por 5 delincuentes, habrían participado en el asesinato del periodista. Uno de los cinco sujetos fue alias Pancho que se encargó de vigilar el seguimiento del hombre de noticias

Noticia en desarrollo...