Lima registró el día más frío en lo que va de 2025: Fenómeno provocó temperatura mínima de 10.2 °C

Lima registró la temperatura más baja del invierno 2025 duran según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este valor se obtuvo entre las 5 y 7 a.m., siendo considerado un evento particular que no representa un cambio generalizado en el clima de la capital.

Descenso en la temperatura

Por medio de su cuenta en X (antes Twitter) el Senamhi indicó que el descenso en la temperatura se dio en Lima Este. Resaltó que en el distrito de La Molina se pudo registrar una temperatura mínima de 10.2 C°, siendo el día más frío que ha presentado la capital durante el invierno del presente año.

"Distritos alejados del mar reportaron la temperatura más baja del año. La Molina registró temperatura mínima de 10.2 °C. Valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la madrugada en distritos ubicados al este de la capital", señaló la entidad.

Causas del fenómeno

Según el especialista de Senamhi, Matt Nieto, el descenso de la temperatura fue ocasionado por la influencia de la DANA Oriana. Este fenómeno se trataría de una masa de aire seco y frío que afecta la Sierra y la Costa central del país.

"Las condiciones que se han mantenido en referencia también a este fenómeno anunciado como la DANA Oriana ha generado una reducción de la nubosidad, incremento de viento y sobre todo una disminución importante significativa de la temperatura nocturna", señaló el experto.

Asimismo, el vocero enfatizó que no solo Lima Este registró bajas temperaturas. En la lista, los distritos de Puente Piedra y Jesús María registraron 13 C°. Mientras que La Molina registró 11 C°, llegando a un mínimo de 10.2 C°.

"Es importante resaltar que en el sector norte en Puente Piedra tenemos un valor de 13 C°, mientras que en el sector de Lima Centro, Jesús María que representa a este sector, también hemos tenido una temperatura al rededor de los 13 C°. Pero en Lima Este en La Molina 11C° principalmente pero con un valor mínimo de 10.2 C°", indicó el experto.

El especialista indicó que el cambio en la temperatura en Lima Este tiene relación a condiciones muy exactas. Según el experto, la ausencia de nubosidad en Lima Metropolitana sería el principal factor que permitiría el descenso del clima.

"Este valor de 10.2 C° se debe a condiciones muy específicas, principalmente por la ausencia de nubosidad en el sector de Lima Metropolitana. Por lo tanto el calor ganado del día anterior de la noche al no haber este colchón de nubes se pierde por lo tanto una disminución brusca de las temperaturas", señaló el vocero de Senamhi.

En ese sentido, el especialista Matt Nieto indicó que habrá variaciones en la temperatura durante los próximos días. Además señaló que se efectuarán lloviznas en los distritos distritos pertenecientes a Lima Centro, Lima Norte y Lima Este.