Ministro del Ambiente: "REINFO podría ampliarse por única vez hasta diciembre"

A 48 horas de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazara aprobar el dictamen de la Ley MAPE, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se mostró a favor de que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) pueda ampliarse por seis meses más.

Vale recordar que, según lo aprobado por el Parlamento en noviembre del año pasado, el dispositivo caduca este 30 de junio ; no obstante, está contemplada la figura de que pueda extenderse hasta diciembre del 2025 .

En declaraciones a los medios de comunicación desde Trujillo, el titular del Ministerio del Ambiente hizo hincapié en que el REINFO, efectivamente, vence en menos de dos semanas, aunque por estar en pleno proceso de adecuación por parte de los mineros informales y artesanales, podría ampliarse una etapa más.

"La ley que aprobó el Congreso establece que el REINFO vence este 30 de junio, en donde todos deberían abordar y llegar a registro con todos los requisitos de ley. Pero, además, la propia ley que aprobó el Congreso establece que, si no llega, tienen una ampliación hasta el 31 de diciembre de este año. No sé cómo va el proceso, si todos llegarán o no, o si va a haber una ampliación, pero si hay la ampliación es la única y después de ello no debería ampliarse porque entendemos que en estas semanas o meses debería aprobarse la Ley MAPE", manifestó.