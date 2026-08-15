Gobierno destina S/ 105 millones para garantizar continuidad del transporte ante alza de combustible

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno oficializó la destinación de S/ 105 millones para garantizar la continuidad operativa de los servicios públicos de transporte terrestre regular de personas y mercancías ante la volatilidad extrema de los precios de los combustibles.

Gobierno implementará subsidio para transportistas de regiones

Mediante el Decreto de Urgencia N° 007-2026, publicado en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo dispuso la entrega extraordinarias de subsidios financieros administrados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para contener el alza del costo operativo en el sector y evitar un traslado de precios hacia la ciudadanía.

En el ámbito fuera de la capital, el mecanismo denominado META-Nacional otorgará un apoyo económico equivalente a S/ 4.00 por cada galón de diésel B5 y B20 adquirido por empresas autorizadas de transporte de personas y carga. Este beneficio aplica para compras realizadas durante un periodo de tres meses y requiere la validación obligatoria de comprobantes de pago electrónicos por parte de las autoridades fiscalizadoras.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | El Gobierno oficializó la destinación de S/ 105 millones para garantizar la continuidad operativa de los servicios públicos de transporte terrestre regular de personas y mercancías, ante la extrema volatilidad de los precios de los combustibles.



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Para acceder a este fondo de S/ 60 millones destinado a regiones, los transportistas deben contar con RUC activo y habido, así como títulos habilitantes y vehículos vigentes en los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), gobiernos regionales o municipalidades provinciales. Las solicitudes se gestionarán a través de la mesa de partes virtual de la ATU y los pagos se canalizarán mediante el Banco de la Nación y entidades del sistema financiero.

Medida para Lima y Callao y fiscalización del kilometraje por GPS

En esa línea, para la capital y el primer puerto, la norma establece el esquema META-Lima y Callao, financiado con un presupuesto de S/45 millones de Recursos Ordinarios. A diferencia de las regiones, el cálculo del apoyo financiero en Lima Metropolitano no se basará en facturas de combustible, sino en el kilometraje efectivo recorrido y monitoreado mediante herramientas tecnológicas.

La norma busca asegurar la continuidad del transporte a nivel Lima y Callao. Fuente Diario El Peruano.

Los operadores de transporte regular en Lima y Callao deberán contar con el Sistema de Control y Monitoreo inalámbrico (GPS) conectado de forma bidireccional al Centro de Gestión de la ATU, además de mantener vigentes la Inspección Técnica Vehicular y el SOAT o CAT. La asignación monetaria por kilómetro se ha fijado en S/0.50 para ómnibus, S/ 0.40 para minibuses y S/0.30 para microbuses.

En ese sentido, el decreto ordenado por el Gobierno indica que los fondos otorgados en ambos mecanismos poseen carácter intangible, por lo que no podrán ser objeto de embargos ni retenciones judiciales o administrativas.