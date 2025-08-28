Explosión en farmacia de Comas: Extorsionador terminó con daños severos en la mano tras detonar artefacto

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La tranquilidad de la mañana en Comas se vio interrumpida por una fuerte detonación que causó pánico entre los vecinos. Un presunto extorsionador habría intentado atentar contra una farmacia en la intersección de las avenidas Belaunde y Universitaria, sin imaginar que el explosivo que manipulaba le explotaría en las manos, dejándolo gravemente herido.

De acuerdo con testigos, tras la detonación, el sujeto quedó mutilado e intentó huir sin éxito. "Intentó escapar en su moto, pero ya no podía manejar y sufría del dolor", contó un vecino a Exitosa. El presunto delincuente, al no poder controlar el vehículo, abandonó un mototaxi en la zona antes de ser auxiliado.

El estruendo se escuchó a varias cuadras, principalmente en el sector de Retablo con Belaúnde, donde varios residentes salieron de sus viviendas alarmados por lo ocurrido.

Testimonios de vecinos tras la fuerte explosión

El hecho generó conmoción en la comunidad, ya que se trató de un episodio inédito en la zona. Una vecina relató con nerviosismo lo sucedido.

"No pudo escapar, quería que lo lleven al hospital, pero nadie quería ayudarlo, hasta que Serenazgo se lo llevó. Es la primera vez que sucede algo así, nunca he visto o escuchado nada parecido", declaró a nuestro medio.

Otros residentes indicaron que tras la explosión observaron al presunto extorsionador herido, que gritaba de dolor mientras intentaba moverse.

La situación generó miedo entre las familias, pues temen que estos ataques se vuelvan más frecuentes debido al incremento de casos de extorsión en distintos distritos de Lima Norte.

Investigación en curso y temor en la población

Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y recoger pruebas. Según las primeras indagaciones, se trataría de un ataque de extorsionadores contra la farmacia, un modus operandi que se ha repetido en otras partes de la capital como advertencia a comerciantes que se niegan a pagar cupos.

El herido fue trasladado a un hospital cercano bajo custodia policial. Las autoridades evalúan su identidad y posibles vínculos con bandas criminales que operan en Lima Norte.

Por su parte, una asustada mujer narró que el delincuente estaba solo, y fue rápidamente intervenido por agentes del Serenazgo del distrito.

El atentado en Comas, donde un extorsionador perdió las manos, producto de la explosión de un artefacto colocado en una farmacia ha dejado en claro la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes frente al accionar de grupos criminales que recurren a la violencia extrema.