Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el dirigente del sindicato magisterial, profesor Miguel Puescas, se pronunció respecto al alto índice de inseguridad en Piura. Según informó, la región se registran más de 900 denuncias por extorsión y los centros educativos también son victimas de la delincuencia.

Entre primeros lugares por casos de extorsión

Durante diálogo con Percy Bereche para Hablemos Claro, el docente indicó que Piura se encuentra en los primeros puestos de las regiones que tienen más casos de extorsión. Según indicó, los colegios que se encuentran en construcción son los objetivos de las bandas criminales.

"En Piura, estamos ocupando entre los primeros puestos a nivel nacional en tema de extorsiones, superamos ya los 900 casos en lo que va del año", dijo a nuestro medio.

De tal modo, indicó que el último caso registrado involucra a la Institución Educativa 14301, ubicada en Copa Suyo, provincia de Ayabaca, la cual se encuentra en proceso de entrega. Según explicó, se destinó S/ 10 millones por parte del Gobierno Regional de Piura en coordinación con otras instituciones para la construcción de dicha infraestructura.

En tal sentido, indicó que este es un blanco para los extorsionadores, debido a que sus víctimas con los empresarios, pero realizan las amenazas contra los directores y los propios estudiantes. "Es una forma de chantajear para que les entreguen los cupos, no solo la cantidad que señalan, sino en forma mensual", explicó.

Hacen llamado a autoridades

Según el dirigente Puescas, el general PNP Manuel Farias informó que se ha identificado que un porcentaje de las llamadas extorsivas, se realizan desde el penal de Río Seco, sin embargo, no cuentan con la tecnología adecuada para bloquear el uso de celulares en el centro penitenciario.

Al respecto, hizo un llamado a las autoridades, en especial al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al de Educación, Morgan Quero, con la finalidad que brinden mayor medidas de seguridad para proteger a los escolares y docentes ante estos casos de extorsión.

"No hay presupuesto que deben destinar de parte de los ministerios tanto de Economía, como de Educación para hacer una implementación de evitar esas amenazas que ya están llegando a atentados. Ya llevamos dos profesores fallecidos, víctimas de los sicarios, como resultados de las extorsiones", indicó.

De esta manera, el dirigente del sindicato magisterial, profesor Miguel Puescas, señaló que Piura registra más de 900 denuncias por extorsión y apuntó que los colegios también son victimas de la delincuencia.