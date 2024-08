Ministro del Interior minimiza querella de Harvey Colchado en su contra por difamación: "¿Retractarme de qué?"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció respecto a la decisión que tomó el coronel PNP Harvey Colchado, quien presentó una querella en su contra por el presunto delito de difamación agravada. Según aseguró, el exjefe de la Diviac puede demandar a quién quiera.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) expresó su molestia al ser consultado sobre si debe retractarse en las afirmaciones por las que Colchado lo está demandando.

"Si se consideran agraviados a interponer una demanda, una querella o una denuncia y también es derecho de todo ciudadano a defenderse y a ejercer un debido procedimiento. (¿Usted se retracta?) ¿Retractarme de qué? ¿De qué me voy a retractar? Yo no he hecho ninguna acusación con respecto al señor Colchado, Lo que hemos hecho es brindar información a la comunidad con respecto a actos que hemos investigado y están documentados ", dijo a la prensa, este jueves 08 de agosto.