Ministro de Justicia no descarta recibir delincuentes extranjeros: "El Perú no se puede negar"

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, se refirió a la reciente posibilidad de que el Perú reciba a delincuentes extranjeros provenientes de países como Estados Unidos. Como era de esperarse, esta medida generó críticas en el ambiente político nacional ya que se señaló que podría ser inconstitucional.

En primer lugar, el titular del Minjus aseguró que, de acuerdo a los convenios internacionales a los que el país se encuentra adscritos, este gobierno no se negar al eventual envío de reos a nuestras prisiones. Además, indicó que esto es parte de una estrategia integrada para luchar contra inseguridad que se vive por estos días.

"Nosotros no podemos descartar ninguna posibilidad que nos ayude a combatir la inseguridad ciudadana. Se ha planteado un proyecto, donde mucha gente ha dicho que eso no se puede porque sería inconstitucional y que existen normas que se oponen a eso, sin embargo, nosotros tenemos que tomar la realidad de la lucha contra la criminalidad", inició.

Eso sí, Alcántara dejó en claro que no se trataría de delincuentes peruanos, sino de criminales que no cuenten con arraigo alguno en el Perú.

"Si ese proyecto se ejecuta no estamos pensando en delincuentes de nacionalidad peruana, si no en los que no tienen arraigo en el país. El Perú no se puede negar porque existen convenios internacionales como la extradición pasiva. Sin un delincuente que cometió un delito en cualquier otro país, solicita venir a su país de origen y cumple con todas las condiciones, no hay ningún problema", añadió a Canal N.