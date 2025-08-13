Denuncian por agresión al cómico 'Topito', ex de Dayanita: "Anteriormente me había alzado la mano"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el programa Ya pe Peluche, del pódcast de los 'urracos' de Magaly Medina, Aitana, una joven de 21 años, contó su versión sobre las presuntas agresiones físicas y psicológicas que habría sufrido por parte del cómico Carlos Junior Flores, conocido como 'Topito'. Según su testimonio, estos episodios habrían ocurrido varias veces.

Denuncian a Topito, ex de Dayanita

Aitana relató que conoció a 'Topito', de 32 años, por redes sociales, y que poco después comenzaron una relación que terminó en convivencia. Lo que al inicio parecía una historia común se volvió una rutina marcada por celos, control y discusiones.

Según la joven, él le prohibía trabajar, decidía cómo debía vestirse y limitaba a dónde podía ir, dejándola en una dependencia económica y emocional.

Durante el programa, se reprodujo un audio de una acalorada discusión motivada por celos, en el que se escucha al cómico hablar de forma agresiva.

Aitana afirmó que esa escena no fue aislada y que "ya anteriormente me había alzado la mano, pero se lo había perdonado". Dijo que en su momento decidió no denunciarlo "para no perjudicarlo", pero que los incidentes se repitieron en distintas circunstancias.

Pruebas, imágenes y revelaciones

En el set, Aitana mostró imágenes en las que aparece con rasguños y golpes en el rostro, asegurando que fueron causados por 'Topito'. También declaró que él mismo le confesó haber agredido a su expareja, la actriz cómica Dayanita.

"Me había dicho que también le había faltado el respeto a Dayana y Dayana en su momento también me lo había contado", contó Aitana en Ya pe Peluche.

El reportero Gianfranco Pérez, presente en el pódcast, calificó las conductas narradas como "indicativas de una persona narcisista o patán", subrayando que el control y las restricciones hacia la pareja forman parte de un patrón de comportamiento tóxico.

Aunque la joven no confirmó si presentará una denuncia formal en las instancias judiciales, dijo que decidió hablar para que su historia se conozca y para advertir a otras personas sobre comportamientos similares.

La denuncia contra el cómico 'Topito', ex de Dayanita, incluye audios, imágenes y testimonios que, según la denunciante, muestran episodios de agresión física y psicológica. El caso se dio a conocer en el pódcast Ya pe Peluche y ha generado comentarios en redes, donde el público sigue de cerca esta acusación.