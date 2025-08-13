Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por presunta violencia psicológica a sus hijos

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se intensifica el conflicto familiar! Jean Paul Santa María denunció a su expareja Angie Jibaja por presunta violencia psicológica e incumplir medidas de protección a favor de sus hijos.

Jean Paul denuncia a Angie Jibaja tras seria acusación

Angie Jibaja volvió a acaparar los titulares de la farándula tras hacer uso de sus redes sociales para "denunciar" de forma pública que se encuentra preocupada por la seguridad de sus menores hijos, quienes viven actualmente con el cantante Jean Paul Santa María y la uruguaya Romina Gachoy.

La popular 'Chica de los tatuajes' hizo alusión a un supuesto "abuso" hacia los menores e incluso calificó de "narcisista" a su expareja hasta el punto de incitar a uno de los niños a buscar el significado del término.

También acusó a Jean Paul y su actual pareja de que dejan a los niños ir del colegio a su casa sin compañía, lo que representaría un riesgo para ellos.

"Si a uno de mis niños le pasa algo, es directamente culpa de Jean Paul Santa María y de su esposa", exclamó Angie.

Dicho material audiovisual habría desencadenado la molestia del artista, quien no dudó en acudir a una comisaría de Barranco para presentar una denuncia contra la modelo peruana por arremeter contra su persona, la de Romina y en especial, de sus hijos. Asimismo, el programa 'Magaly TV: La Firme' detalló que esta acción legal se daría porque Angie habría incumplido las medidas de protección dictadas en 2021.

Jean Paul Santa María denuncia a Angie Jibaja por presunta violencia psicológica y perjuicio a sus hijos.

Jean Paul Santa María buscaría mejorar medidas de protección

Como se recuerda, Jibaja está prohibida de mencionar a sus hijos en medios de comunicación o redes sociales, así como emitir comentarios negativos que afecten su percepción del padre.

Es por ello, que las recientes declaraciones de Angie fueron tomadas por el cantante como un acto de hostigamiento y un intento de manipular emocionalmente a los menores.

El informe policial por presunta violencia psicológica y desobediencia a la autoridad también detalla que la modelo insinuó que los niños podrían ser castigados o "torturados" por mantener contacto con ella.

"Habría sido víctima de desobediencia y resistencia a la autoridad por parte de Angie Jibaja (...) donde dicha fémina estaría hablando mal de su persona, refiriéndose que 'sus hijos caminan solos hacia su colegio, que sus hijos están siendo torturados'", se lee en el documento del acta de denuncia verbal.

Por ahora, el cantante espera que esta nueva denuncia, que data del 9 de agosto del presente año, sea elevada y que las autoridades consideren una reestructuración de las medidas de protección para evitar nuevas infracciones por parte de Angie Jibaja. "Mis hijos están cansados de tanto abuso", recalcó.

De esta manera, el programa de Magaly Medina reveló que Jean Paul Santa María acudió a una comisaría de Barranco para denunciar a su expareja Angie Jibaja por presunta violencia psicológica y violar medidas de protección.