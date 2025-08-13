¡Cansada! Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas a Paul Michael

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva parece que no tiene final. Pues bien, la trujillana lanzó pruebas de la presunta llamada del futbolista a Paul Michael, su actual pareja, y aprovechó sus redes sociales para realizarle al padre de sus hijos una potente exigencia.

Pamela López arremete contra Christian Cueva

Como se recuerda, el día de ayer, martes 12 de agosto, Pamela López volvió a sorprender a la farándula local tras acusar a su expareja, Christian Cueva, de supuestamente, intentar contactar a Paul Michael en reiteradas ocasiones y en aparente estado de ebriedad por medio del número de un amigo que vivió con él en Ecuador, que fue identificado por ella como 'Mariño'.

Según el relato de la influencer, este hecho habría ocurrido cuando su pareja, el cantante Paul Michael, se encontraba en la celebración de un aniversario de universitario en el Estadio Monumental.

Tras la seria acusación e incluso asegurar que este 'Mariño' fue quien le presentó a Cueva a Pamela Franco en su casa, el popular 'Aladino' negó de forma categórica cualquier intento de comunicación con Paul Michael o personas cercanas a su expareja hasta el punto de señalar que ante los constantes intentos de dejarlo 'mal parado' "tomará las acciones legales respectivas".

Expone prueba de presuntas llamadas a Paul

Es por ello, que Pamela López decidió responderle tajantemente en su cuenta de Instagram, mostrando la prueba que avalara su denuncia. Expuso el número de donde salieron los mensajes y audios, en los que habría escuchado la voz de Christian Cueva, el pasado 8 de agosto.

"Por favor, aquí dejo las pruebas del viernes 8 de agosto de este año. Sería bueno que primero logres redactar tú mismo tu comunicado mitómano ya que siempre te lo han redactado. Segundo, explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué consigue su número y llama insistentemente a la media noche, hablando incoherencias", se lee en el mensaje.

Pamela López presenta pruebas luego de que Christian Cueva negara presuntas llamadas a Paul Michael.

Pide a Cueva respetar a Pamela Franco

Pero no todo quedó ahí, ya que la trujillana se mostró harta y cansada de esta situación y le pidió al padre de sus hijos que respete su romance con el joven cantante e incluso la suya con la cumbiambera, Pamela Franco, y manifestó que ella conoce hasta dónde puede llegar el futbolista.

Asimismo, le pidió al jugador de Emelec que deje de intentar llegar a ella, como las presuntas llamadas realizadas a través del número de 'Mariño', amigo de la familia Cueva López.

"Una vez más respeta tu relación y respeta la mía. No sé de qué 'guitarra' hablas y quién es 'ella', muchos menos quién es tu 'tío' y 'por qué le dices 'es mi otro número'. Solo recuerda que yo te conozco muy bien. Déjanos en paz", sentenció en Instagram.

De esta manera, Pamela López arremetió contra Christian Cueva y le responde tras negar intento por contactarla o a su pareja Paul Michael. La influencer le exigió al futbolista respetar su relación.