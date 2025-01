Ministro de Justicia sobre instalación debate regional de pena de muerte: "Se espera escuchar a la ciudadanía"

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, inauguró este jueves 16 de enero el tercer debate regional descentralizado sobre la aplicación de la pena de muerte en casos de violación sexual a menores de edad.

Durante una actividad oficial en Arequipa, el titular del Minjusdh señaló que esta audiencia busca generar un espacio para escuchar a la población y promover un diálogo participativo en todas las regiones del país.

"Se espera escuchar a la ciudadanía, los gremios, los colegios profesionales, a todas las voces, hay que consensuar opiniones. Estamos trabajando el tema de manera consensuada", expresó.

Opinión consensuada sobre pena de muerte

Arana resaltó que estas audiencias se están realizando alrededor del país a fin de escuchar la opinión de la ciudadanía y recibir sus votos. Esto con la finalidad de formular una propuesta de Estado acerca de este polémico tema. Asimismo, descartó que estos encuentros sean de uso político.

#Arequipa | El ministro Eduardo Arana inaugura el tercer debate regional descentralizado para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad. Se busca generar un espacio para escuchar a la población y promover un diálogo participativo... pic.twitter.com/XFojSsavzD — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) January 16, 2025

El ministro de Justicia aseguró que no tiene una posición definida acerca de la pena de muerte para violadores y mantienen una postura abierta para escuchar a la población. Además, resaltó la importancia de la opinión de los gremios y las autoridades regionales.

"Esta es la tercera audiencia que tiene como propósito escuchar a las autoridades, a los gremios, al pueblo. La posición del gobierno es una apertura para escucharlos en un diálogo abierto. No hay otro interés que escuchar a la población. Descartamos el uso político de estas sesiones", mencionó.

TC rechaza la pena de muerte

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se mostró en contra de la propuesta de la mandataria Dina Boluarte para debatir la pena de muerte en el Perú para violadores de menores, alegando que esta medida no corresponde a los tiempos actuales.

En entrevista con Punto Final, la magistrada indicó que esta medida es "superflua" y aseguró que no va acorde con los valores de este siglo. Pacheco indicó que la aplicación de esta pena no sería una decisión adecuada, debido a que, en caso de errores judiciales, estos no podrían ser revertidos.

"En términos de constitucionalidad o no, sino al ver lo que uno ve en la vida social del siglo XXI, para mí es una medida superflua y que no corresponde a los tiempos actuales (...) No creo que sea una decisión adecuada", expresó.

De esta manera, se dio a conocer que el ministro de Justicia inauguró la instalación de un debate regional sobre la pena de muerte.