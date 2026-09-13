Cusco: Keiko Fujimori entregó bienes, semillas y recursos para organizaciones de mujeres agrarias

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, llegó este domingo 13 de septiembre a la región Cusco para entregar bienes y semillas a las organizaciones de mujeres productoras e inaugurar un sistema de riego para mejorar la actividad agropecuaria en el distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro

La actividad oficial en la "Ciudad Imperial" contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo; y autoridades locales.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori, participó hoy en una jornada de apoyo al sector agrario en el distrito de Paccaritambo en la región Cusco, que comprende la entrega de bienes y semillas, recursos para organizaciones de mujeres productoras y la inauguración de un... pic.twitter.com/NJsi8AfIiP — Exitosa Noticias (@exitosape) September 13, 2026

Acciones orientadas a fortalecer el trabajo de los agricultores y productores del campo

En el marco de su visita a la región Cusco, la jefa del Estado lideró la entrega de kits de bienes de Agro Rural y semillas del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), como parte de las acciones orientadas a fortalecer el trabajo de los agricultores y productores del campo.

En ese sentido, la mandataria entregó seis kits de picadoras para la conservación de forrajes, 2 600 kilos de semillas de avena y 1 300 kilos de semillas de avena forrajera, trigo y maíz.

Asimismo, realizó la entrega de cheques de Agroideas a representantes de 78 organizaciones de mujeres agrarias, integradas por 739 productoras de 18 regiones del país, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI) 2026.

Es importante señalar que, dicha acción busca impulsar planes de negocio y promover la inclusión y autonomía económica de las mujeres productoras mediante el apoyo a las Organizaciones Agrarias de Mujeres.

"Estamos impulsando un programa para las mujeres que viven en las zonas altoandinas, vamos a empoderarlas y a través del Ministerio de Agricultura se está trabajando para hacer una entrega directa para financiar sus proyectos productivos", señaló la presidenta.

La jornada también contempló la transferencia de madera decomisada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a entidades beneficiarias de la región.

Solicita viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU

El Poder Ejecutivo solicitó formalmente el viernes 11 de septiembre al Senado, que autorice el primer viaje oficial al extranjero de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, más precisamente a Nueva York, Estados Unidos, donde se celebrará el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el Gobierno, el evento se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre; en ese sentido, la agenda presidencial está prevista del lunes 21 y el jueves 24 del citado mes.

El Debate General de Alto Nivel del evento iniciará en la mañana del martes 22 de septiembre, con la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras altas autoridades.

Bajo esta consideración, la intervención de la presidenta de la república está prevista en el octavo turno, según la lista provisional de oradores, para las 11:00 horas de Nueva York, con una duración sugerida de 15 minutos.

La agenda por el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas también contempla una recepción a los jefes de delegación, también para el martes 22 de septiembre. La ceremonia está a cargo del residente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su cónyuge, Melania Trump.

El encuentro bilateral podría darse tras el anuncio de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, a fin de intensificar el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.