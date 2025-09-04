Ministro de Salud defiende nuevo penal 'El Frontón': "En épocas electorales aparecen muchos opinólogos"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Salud, César Vásquez, en medio de una conferencia por el primer transplante de corazón realizado en el Hospital Nacional Dos de Mayo, defendió la propuesta del Gobierno de construir un nuevo penal en la isla El Frontón y señaló que en épocas electorales aparecen muchos "opinólogos".

Defiende proyecto de penal El Frontón

Vásquez decidió responder a las críticas que ha recibido el Gobierno por el proyecto de un penal en la isla El Frontón, pues han opinado al respecto expertos y hasta el alcalde de La Punta.

"Que si el Gobierno no hace nada, por qué no hace nada la delincuencia nos está ganando. Si el Gobierno propone algo, por qué lo hace. Yo creo que hay mucho perro del hortelano en el país y ahora en estas épocas electorales aparecen como opinólogos", señaló

Explicó que, con el fin de enfrentar la creciente inseguridad ciudadana, se están reactivando proyectos de cárceles en el país, "que están en camino, algunos que estaban paralizados y sumar a este esfuerzo un nuevo proyecto".

"Yo creo que todo esfuerzo debe apoyarse en este sentido a menos que esten a favor de los delincuentes", señaló.

Liberación de Martín Vizcarra

Asimismo, negó que exista algún acuerdo bajo la mesa, incluso recordó que el Ejecutivo no tiene una buena relación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que rechazó que el Gobierno haya tenido que ver con su encarcelación.

"Nos gusten o no nos gusten las tenemos que respetar. Algunos quieren hace uso político de esto. Vizcarra hoy dice que el Gobierno tiene mucho que ver en esto, pero bueno, él está en campaña y seguramente quiere jalar agua para su molino", aseguró.

PJ anula normativa que elimina examen nacional de medicina

Además, se refirió a la decisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia que anuló la normativa del Ministerio de Salud que elimina el examen nacional de medicina como requisito para el Serums y ordenó la restitución del sistema anterior.

"Para nosotros refleja las deficiencias de nuestro sistema judicial. Creo que el juez no se ha tomado el tiempo, ni siquiera de leer el Decreto Supremo que ha eliminado", sentenció.

Vásquez señaló que el argumento usado en la sentencia fue la falta de un análisis del impacto regulatorio, pero dio a conocer que el propio documento del Ejecutivo da cuenta de que la comisión especial que hace el análisis indica que no es necesario.

De esta manera, el ministro de Salud, César Vásquez, defendió al Gobierno de las críticas por el proyecto del nuevo penal El Frontón.