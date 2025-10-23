Carlos Vílchez sufre dolorosa pérdida y lanza desgarrador mensaje: "Te amo rey de mi vida"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor y comediante peruano, Carlos Vílchez, ha generado revuelo en sus redes sociales tras anunciar el doloroso momento que atraviesa por el fallecimiento de un ser querido. Amigos y seguidores le dejaron mensajes de apoyo por esta irreparable pérdida.

Carlos Vílchez sufre irreparable pérdida

Carlos Vílchez, también conocido por su personaje de 'La Carlota', siempre se ha caracterizado por ser una persona alegre y carismática; sin embargo, esta vez afronta una dura etapa en su vida. Pues bien, según dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, falleció un ser muy querido para él y que siempre estuvo acompañándolo en cada una de sus aventuras.

A través de un mensaje, cargado de dolor y amor, Vílchez anunció la partida de su querida mascota, su perrito Silver, a quien, incluso, consideraba como su "hijo, el verdadero rey" en su vida. No dudó en mostrar una imagen de él expresándole todo su cariño y la aflicción que sentía al saber que no volverá a tenerlo más, físicamente, a su lado.

"El dolor que tengo en mi corazón en estos momentos es muy fuerte, solo me deja tranquilo saber que te fuiste sin ningún dolor... y también sé que algún día nos encontraremos en algún lugar... ya eres un angelito perruno más... Nunca olvides que jamás dejaremos de amarte... en esta vida o en la que exista... te amoooo rey de mi vida... descansa en paz mi Silver", se lee en su post.

Emotivo mensaje de despedida para 'Silver'

Seguidamente, tras expresar sus esperanzas de reencontrarse algún día con su querido perrito, le dedicó unas emotivas palabras de despedida a quien estuvo con él desde hace 10 años.

"También sé que algún día nos encontraremos en algún lugar... ya eres un angelito perruno más... nunca olvides que jamás dejaremos de amarte... en esta vida o en la que exista... te amo rey de mi vida", agregó en sus redes sociales.

Incluso, con otra publicación, Carlos Vílchez reveló que no puede dejar de ponerse sentimental y llorar por Silver, a recordar cada una de sus travesuras y en especial, al saber que pronto recibirá sus cenizas para tenerlo en casa. El emotivo mensaje conmovió a más de uno de sus seguidores y amigos del medio artístico, entre ellos, Brenda Carvalho, Mónica Cabrejos, Ismael La Rosa, y demás personajes del espectáculo.

Carlos Vílchez no pudo ocultar su tristeza ante la dolorosa pérdida de su perrito 'Silver'. Con una tierna foto, decidió despedirse de su fil compañero de vida y amigo incondicional.