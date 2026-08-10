Santiváñez afirma que tendrá "una vida política mucho más activa" y presentará propuestas al Congreso en beneficio de policías y militares

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior y excandidato al Senado Juan José Santiváñez aseguró que mantendrá una participación activa en la política pese a no haber alcanzado un escaño en las últimas elecciones.

En diálogo con Exitosa, sostuvo que tiene un compromiso con los casi 120 mil ciudadanos que respaldaron su candidatura y adelantó que, junto a una asociación sin fines de lucro, buscará llevar propuestas al Congreso en beneficio de la familia policial y militar.

Santiváñez promete continuar en política

Juan José Santiváñez confirmó que continuará participando activamente en política y que su labor estará enfocada principalmente en la defensa de los derechos de policías y militares.

El exministro del Interior señaló que mantiene un compromiso con quienes respaldaron su candidatura al Senado y remarcó que su vínculo con este sector viene desde antes de su paso por el Ejecutivo.

"Principalmente yo considero que tengo un compromiso con los casi 120 mil votos que nos apoyaron en las elecciones con la familia policial y militar por la que durante tantos años hemos luchado", sostuvo Santiváñez durante la entrevista.

En esa línea, recordó que su trabajo en favor de la familia policial y militar no comenzó cuando asumió como ministro, sino mucho antes, durante su ejercicio profesional como abogado.

"Yo no vengo luchando por la familia policial y militar desde que fui ministro, tú me conoces, nosotros hemos, me has entrevistado siendo abogado, probablemente tengo 20 años defendiendo a la familia policial y militar", afirmó.

El exministro explicó que su nueva etapa estará vinculada a la conformación de una asociación destinada a representar las demandas de este sector y a promover propuestas ante el Parlamento.

"Es la conformación de APROPOFAZ, que es la Asociación Pro Defensa de los Derechos de la Familia Policial y Militar y la Seguridad Nacional, a partir de la cual vamos a comenzar a participar de una vida política mucho más activa dando propuestas al Congreso de la República", señaló.

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No plantea crear un partido de policías y militares

Ante la posibilidad de que su iniciativa significara la creación de una agrupación política integrada principalmente por policías y militares, Santiváñez negó que ese sea el objetivo de su proyecto.

"No, no, no, no, en este momento nuestra participación es a través de una asociación sin fines de lucro", respondió.

Según explicó, esta organización buscará defender derechos pendientes de los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, respetando las restricciones constitucionales que impiden a estos sectores tener participación política directa.

Entre las demandas que mencionó se encuentra el pago del 81 % de la remuneración consolidada para brigadieres superiores y técnicos, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. También planteó la necesidad de mejorar el sistema de salud destinado a este personal.

Santiváñez puso como ejemplo el trabajo que realizó durante su gestión en el Ministerio del Interior con la creación de la farmacia FOMBIEPOL, mediante la cual, según indicó, se entregan medicamentos gratuitos al personal policial y sus familiares.

El exministro también cuestionó la situación financiera de SaludPol y afirmó que la entidad mantiene una deuda de 12 millones de soles con FOMBIEPOL, situación que, según sus declaraciones, pone en riesgo la continuidad de la farmacia.

Con esta nueva etapa, Santiváñez busca mantener presencia en el escenario político pese a no haber obtenido un escaño en el Senado. Su apuesta estará centrada, según explicó, en utilizar una asociación sin fines de lucro para impulsar propuestas ante el Congreso y defender demandas relacionadas con las condiciones laborales, económicas y de salud de policías, militares y sus familias.