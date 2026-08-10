Terremoto en Colombia: Cancillería expresa su solidaridad y confirma que no hay peruanos afectados

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y dejó una emergencia con víctimas, heridos y daños en varias zonas. Ante esta situación, la Cancillería del Perú expresó solidaridad, confirmó seguimiento a los connacionales y habilitó canales consulares para atender posibles emergencias allí.

Pronunciamiento de la Cancillería

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Perú reafirmó su solidaridad y apoyo al gobierno colombiano tras el intenso sismo registrado en el departamento del Chocó. La Cancillería también transmitió sus condolencias por las personas fallecidas durante el desastre registrado este lunes.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú reafirma su solidaridad y apoyo al Gobierno y al pueblo de Colombia ante el intenso sismo registrado en el departamento del Chocó", señaló.

Asimismo, Cancillería permanece atenta a la evolución de la emergencia, luego de que el movimiento telúrico provocara daños personales y materiales. La institución indicó que mantiene contacto con la comunidad peruana mediante sus canales consulares establecidos en Colombia para consultas.

📄Comunicado Oficial 013-26: Cancillería expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo colombiano tras el intenso sismo ocurrido.https://t.co/Q7HAqlLKwd pic.twitter.com/uxxpfdr0x3 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 10, 2026

Hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados, de acuerdo con la información comunicada por Relaciones Exteriores. La Cancillería mantiene vigilancia sobre la situación y pidió que los connacionales puedan utilizar los canales habilitados en caso de enfrentar alguna emergencia durante este desastre.

Para facilitar la atención, la Cancillería recordó los números de emergencia disponibles en Colombia. Los peruanos pueden comunicarse con las representaciones consulares en Bogotá, Cali, Medellín y Leticia, donde se mantienen líneas para recibir solicitudes de asistencia relacionadas con la emergencia provocada por el terremoto.

Terremoto de 7,4 en Colombia

El terremoto ocurrió durante la mañana del lunes y tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en el departamento del Chocó. El movimiento fue percibido en ciudades colombianas y generó daños en edificios, viviendas y otras estructuras, mientras continuaban las labores de respuesta y rescate.

Los reportes conocidos durante la jornada señalaban 111 personas fallecidas y 87 heridas, además de más de un centenar de desaparecidos. La emergencia afectó especialmente a zonas del occidente colombiano, donde equipos de rescate continuaban trabajando para localizar personas atrapadas y evaluar nuevos daños registrados.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

El epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad aproximada de 107 kilómetros. El movimiento también fue sentido en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde se registraron afectaciones estructurales y víctimas, según reportes difundidos durante la emergencia nacional.

El terremoto en Colombia generó además expresiones de solidaridad de distintos gobiernos de la región. Perú se sumó a esos mensajes mediante la Cancillería, que transmitió sus condolencias y confirmó que mantiene seguimiento de la comunidad peruana residente en el país afectado por el sismo.