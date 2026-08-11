Actriz de telenovelas cuenta los mensajes subidos de tono que le llegan en OnlyFans: "Feliz de interactuar"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Donna Mills no solo ha llamado la atención por ingresar a OnlyFans a los 85 años, sino también por contar sin filtros qué clase de mensajes subidos de tono le envían sus seguidores. La actriz de telenovelas aseguró que está disfrutando esta nueva experiencia y hasta adelantó que hay ciertas solicitudes que sí estaría dispuesta a cumplir.

Peculiares peticiones en OnlyFans

Reconocida mundialmente por romperla como Abby Cunningham en la clásica novela ochentera Knots Landing, Donna Mills se abrió una cuenta en OnlyFans.

La noticia dejó helado a más de uno, sobre todo porque la actriz ya tiene 85 años. Pero lejos de hacerse drama con la plataforma o con el revuelo que se armó, la misma Mills admitió que la está pasando genial y se entretiene un montón hablando con sus seguidores.

Y, como era de esperarse, algunas propuestas no han tardado en ponerse bastante picantes. Durante una conversación con Entertainment Tonight, la actriz contó una de las solicitudes más particulares que ha recibido. "Alguien quiere que me grabe pisando las uvas", reveló Mills.

Pero eso no fue todo. Cuando le preguntaron si también le habían llegado mensajes de seguidores interesados específicamente en sus pies, Donna respondió con bastante naturalidad: "Supongo que hay mucha gente a la que le excitan los dedos de los pies".

Lejos de escandalizarse, la recordada estrella de televisión dejó claro que algunas de estas peticiones no representan mayor problema para ella y que estaría dispuesta a satisfacer ciertos pedidos de sus suscriptores.

Ni siquiera sabía qué era OnlyFans

Lo curioso de toda esta historia es que Donna Mills no tenía idea de cómo funcionaba OnlyFans antes de recibir la propuesta para incorporarse a la plataforma. "No sabía qué era OnlyFans. No tenía ni idea", confesó.

La actriz recordó que cuando le plantearon la posibilidad de abrir su cuenta recurrió inmediatamente a su representante para entender de qué se trataba. "Vinieron a verme y le pregunté a mi agente: '¿Qué es OnlyFans?' Y me respondieron: 'Bueno, es algo para adultos. ¿Seguro que quieres reunirte con ellos?'".

Finalmente, Donna decidió escuchar la propuesta y terminó aceptando. Ahora asegura que está contenta con la experiencia y, sobre todo, con la posibilidad de mantener un contacto más directo con quienes han seguido su carrera durante décadas.

"Estoy sinceramente feliz de hacerlo, feliz de interactuar con los fans", explicó. "No me siento mayor. No creo que parezca mayor. Y si esto es tener 85 años, pues bien, estoy dispuesta a ello", añadió.

Además, Mills aprovechó para dejar claro que cumplir 85 años no significa para ella sentirse limitada. "Cuando cumplí 85 años pensé: 'Dios mío, soy anciana'. Pero no lo soy", aseguró.

Así, Donna Mills ha convertido su llegada a OnlyFans en una nueva etapa de su extensa carrera. La actriz de telenovelas confirmó que recibe mensajes subidos de tono y solicitudes bastante particulares de sus seguidores.