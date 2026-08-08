Keiko Fujimori se reunió con fiscal de la nación y ministros para coordinar acciones contra la delincuencia

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este sábado 8 de agosto, la lideresa de Fuerza Popular y presidenta de la República, Keiko Fujimori ha entablado una reunión con el fiscal de la nación y los ministros de su gobierno para tomar acuerdos en favor de la seguridad ciudadana.

Presidenta Keiko Fujimori se reune con fiscal de la nación y equipo de ministros

Como parte de las recientes gestiones de su gobierno, la presidenta Keiko Fujimori estableció este 8 de agosto una reunión en la que se destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones para enfrentar la delincuencia y lograr una justicia más rápida y efectiva.

A través de una publicación en las plataformas digitales, la cuenta oficial de la presidencia del Perú detalló a todas las figuras políticas que participaron en la mesa de diálogo.

"La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió con el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez, para coordinar acciones frente a la criminalidad", expresó el comunicado.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió con el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez, para coordinar... pic.twitter.com/z520W1WWmv — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 8, 2026

Keiko Fujimori remarcó la importancia de la reunión

El Gobierno de la mandataria reafirmó su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y agilizar el sistema de justicia, destacando la importancia de la coordinación entre las instituciones.

"Lo más importante es que todos podamos escucharnos, y aquí yo quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones y yo quiero que sepa el sistema de administración de justicia que el gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para poder empoderarlos, para darles los recursos que ellos necesitan", expresó la presidenta.

Asimismo, detalló que parte de la estrategia en contra de esta problemática se deben realizar mesas de diálogo para resolver problemas, agilizar los procesos y garantizar que la justicia sea más rápida, efectiva y cercana a los ciudadanos.

"Acá lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos y para eso estamos articulando estas mesas de dialogo y harán mesas técnicas para resolver, para agilizar y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida", afirmó la mandataria", manifestó la gobernante.

Finalmente, esta reunión entre Keiko Fujimori, el fiscal de la nación y los dirigentes de distintos ministerios tiene como finalidad mejorar los sistemas de seguridad en el país en favor de los ciudadanos.