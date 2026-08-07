Salvoconducto a Betssy Chávez es una decisión política y contraviene las leyes, señala Gonzales Posada

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La situación de Betssy Chávez volvió a generar nuevos cuestionamientos por el pedido de salvoconducto que permitiría su salida del Perú. El excanciller Luis Gonzales Posada señaló en conversación con Exitosa que existen normas nacionales e internacionales que deben considerarse antes de tomar una decisión.

Normas establecen límites para el asilo

Gonzales Posada explicó que el análisis debe partir de dos referencias: la legislación peruana y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. Según sostuvo, ambos marcos establecen condiciones para conceder protección diplomática y deben ser considerados frente a la situación judicial que actualmente enfrenta Chávez.

El excanciller señaló que las disposiciones aplicables precisan que personas inculpadas o procesadas por delitos comunes no pueden recibir asilo político. Su planteamiento se refiere directamente a Chávez, quien actualmente permanece asilada en la Embajada de México en Lima mientras continúa pendiente su pedido correspondiente.

"Hay un contrasentido y hay una decisión política detrás", declaró.

Al abordar el pedido de salvoconducto para la ex primera ministra. Gonzales Posada sostuvo que la aplicación de las normas debe ser tomada en cuenta en el caso y vinculó la decisión con un componente político.

La situación de Chávez se mantiene dentro del contexto diplomático entre Perú y México. La ex primera ministra permanece en la sede mexicana cuando se define el pedido de salvoconducto, mecanismo necesario para abandonar el territorio peruano y trasladarse al país que le concedió asilo.

Pedido de salida continúa pendiente

La situación se relaciona con el proceso que enfrenta Chávez por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022. Su permanencia en la Embajada de México impide, mientras continúe el asilo, que pueda ser trasladada fuera de la sede diplomática por una salida ordinaria.

Gonzales Posada centró su cuestionamiento en las reglas que regulan el asilo político y en la condición procesal de Chávez. De acuerdo con su explicación, la existencia de normas nacionales y de la Convención de Caracas genera un marco que debe considerarse antes del salvoconducto.

El debate sobre el salvoconducto permanece ligado a las relaciones entre Perú y México y a la aplicación de las normas sobre asilo diplomático. Mientras el pedido continúa pendiente, el caso de Chávez sigue siendo uno de los principales asuntos que deberá resolver el Gobierno.

La posición expresada por Gonzales Posada sostiene que el salvoconducto a Betssy Chávez debe analizarse con las leyes nacionales y con la Convención de Caracas. También afirmó públicamente que existe una decisión política detrás del caso y cuestionó su compatibilidad con esas normas vigentes aplicables.