Al menos siete heridos deja choque entre bus del Metropolitano y auto en el distrito de Barranco

La mañana de este domingo 10 de agosto, un automóvil privado irrumpió las vías exclusivas del Metropolitano y chocó contra un bus de la ruta C, según indicó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). El hecho dejó al menos siete personas heridas.

Heridos fueron trasladados al Hospital Casimiro Ulloa

Posteriormente, a través de la cuenta oficial del Ministerio de Salud (Minsa), en la misma red social, se informó que cuatro de los heridos fueron trasladados por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa; mientras que los otros tres, fueron conducidos por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

🔴 Ante el accidente de tránsito registrado en Barranco entre un bus del Metropolitano y un vehículo particular, siete heridos reciben atención inmediata en el @HEJCU_Oficial.



Hasta el momento cuatro pacientes fueron trasladados a mencionado hospital por el @SamuPeruMinsa,... pic.twitter.com/xhoeshHGLY — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 10, 2025

Según informó el Minsa, el personal médico del hospital ya está atendiendo a los accidentados al brindarles una "atención médica oportuna y de calidad".

Tras ocurrido el accidente, los buses con dirección a la estación Naranjal tuvieron que circular obligadamente por vía mixta para evitar mayor congestión vehicular. Sin embargo, sí se registraron demoras en el servicio. Una hora después del incidente, la ATU informó, que el carril hacia el norte de la ciudad, ya se encontraba libre para el tránsito y la circulación de vehículos se había normalizado.

✅ La vía exclusiva del #Metropolitano ya se encuentra libre y la circulación hacia Naranjal se normaliza. https://t.co/n8D9XAeRD3 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 10, 2025

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito?

Ante accidentes de tránsito se recomienda tener pendiente las siguientes líneas telefónicas de ayuda:

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marcar el 106

Policía Nacional del Perú (PNP): Marcar el 105 . Para apoyo en carreteras marcar el 110

. Para apoyo en carreteras marcar el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Marcar el 116

Las cámaras de vigilancia cercanas a las vías del Metropolitano servirán para formalizar la denuncia contra el dueño del vehículo que ocupó los carriles. La invasión es multada con S/ 428 por incurrir en la infracción G-10, una infracción grave, según el Reglamento Nacional de Tránsito. Además, la multa viene acompañada con 20 puntos en contra en su récord como conductor.

Tras el accidente ocasionado por un vehículo que irrumpió las vías exclusivas del Metropolitano a la altura de la estación Balta, al menos siete personas resultaron heridas. Al cabo de una hora, la congestión vehicular y el retraso en los paraderos de buses fue resuelto y los heridos fueron trasladados para recibir atención médica oportuna.