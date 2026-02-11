Motos: MTC aprobó especificaciones técnicas para placas de motocicletas y vehículos menores

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tomar en cuenta. El Ministerio de Transportes y Comunicaiones (MTC) aprobó especificaciones técnicas excepcionales para emitir nuevas placas de motocicletas y otros vehículos menores. Si eres motociclista, toma nota de lo siguiente.

MTC aprueba nuevas especificaciones para placas de motos

La nueva medida establece especificaciones temporales para la emisión de la Placa Única Nacional de Rodaje en los vehículos menores de la categoría L. Comprende motocicletas, mototaxis, trimotos y ciclomotores.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Directoral N° 006-2026-MTC/17, y publicada en Normas Legales del Diario El Peruano.

Según informes técnicos de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes y la Dirección de Circulación Vial, esta norma se planteó a raíz de que se presentó una situación que afecta el proceso regular de emisión de placas para estos vehículos.

Ello hacía necesario adoptar medidas temporales para evitar la paralización del sistema de identificación vehicular.

Por ello, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal sustentó la emisión de esta resolución a fin de asegurar la continuidad del sistema y evitar perjuicios a los propietarios de los vehículos.

¿Cuáles son las nuevas especificaciones técnicas para placas?

Estas placas, de 17 cm de largo y 20 cm de alto, tendrán seis caracteres, es decir, cuatro números y dos letras, más grandes y contrastantes escritos sobre un fondo blanco.

Además, contarán con un holograma y un código de seguridad grabado con láser, entre otras características adicionales.

Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, la aprobación de estas especificaciones excepcionales "responde a un objetivo clave: la lucha contra la inseguridad".

"Estamos garantizando que cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades", señaló.

La emisión de estas nuevas placas no generará costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable.

Por otro lado, las especificaciones técnicas tendrán una vigencia máxima de cuatro meses o hasta que se restablezca el abastecimiento regular de placas.

De esta forma, el MTC pretende mantener la trazabilidad e identificación formal de las motos y vehículos menores que circulan por las vías públicas del país, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Es así como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó especificaciones excepcionales para placas de motos, mototaxis y otros, para garantizar su circulación formal.