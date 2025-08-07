Exalcalde de Santa Rosa denuncia abandono del Estado peruano: "Tenemos una hora de agua al día"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

A dos días de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pusieron la mirada nacional e internacional en la isla Santa Rosa respecto a su soberanía, se vienen conociendo ciertas problemáticas en el lugar. En diálogo con Exitosa, el exalcalde de Santa Rosa, Yvan Yovera, aprovechó para denunciar que la zona de se encuentra abandonada por el Estado peruano.

Exalcalde lamentó declaraciones de Petro

Las reacciones de autoridades y exautoridades tras las declaraciones polémicas brindadas por Petro al calificar de "invasor" al Perú, no se han hecho esperar. El exalcalde la isla señaló que las expresiones del mandatario fueron "desatinadas".

"Lamentables estas declaraciones del presidente, desatinadas, preocupantes, porque no es posible que nosotros que vivimos toda la vida acá, sabemos que Santa Rosa siempre ha sido peruana y siempre será peruana. La población está con incertidumbre, preocupada porque pensaron que el tema estaba zanjado, pero finalmente todo lo que habíamos sospechado (...) finalmente el presidente Petro lo afloró en su cuenta", indicó.

Asimismo, consideró que lo que viene sucediendo por parte del Gobierno de Colombia son "pretensiones de expansionistas". Además, señaló su sorpresa ante la continua aparición de nuevas islas, que se sumaron a las tierras de la isla Santa Rosa, debido a la desaparición de las aguas del río Amazonas cerca a Colombia.

"Jamás me imaginé que en esas inmensas profundidades del río iba a nacer estas islas. Hoy, el rio Amazonas, me atrevo a decir que, se está secando literalmente y eso es lo que está provocando que la naturaleza se haya desviado hacia el otro lado de la parte peruana, porque Santa Rosa cuando yo llegué prácticamente iba a desaparecer", opinó.

Denuncia abandono del Estado peruano

Yovera señaló que hay interés por expresar a las autoridades todas les necesidades básicas que faltan por cubrir en la zona de conflicto, con la finalidad de fortalecer la presencia del Estado.

"Hemos tenido una reunión anoche con todas las instituciones para expresar nuestras necesidades directamente y los proyectos que todavía están pendientes en Santa Rosa y hacer que, en paralelo a la creación de este distrito se hagan las cosas que necesitamos tener como servicios básicos, infraestructura y todas las necesidades que podamos encontrar", informó.

Además, aprovechó para denunciar que hay abandono del Estado peruano en el lugar, ya que no cuentan con servicios básicos y consideran que ello podría fortalecer la presencia del Perú en el lugar.

"Hay una planta deficiente de servicio de agua que solo abastece el 30% de población y no es agua potable es tratada nada más, para poder bañarse, cocinar y lavar ropa. (...) Tenemos una hora al día [de agua]", dio a conocer.

De esta forma el exalcalde de la isla Santa Rosa señaló que aprovecharán la llegada de los ministros para informarles del abandono del Estado peruano, para que fortalezcan la presencia y no se vuelva a registrar un conflicto de la soberanía del lugar.