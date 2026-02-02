Fatídico accidente en el Callao: Reciclador pierde la vida tras ser arrollado por camión de basura en La Perla

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

A pesar del auge de la criminalidad la cual cobra vidas a diario, la principal causa de muertes en el Perú continúa siendo los accidentes de tránsito. Esta vez, un reciclador murió trágicamente tras ser arrollado por un camión de basura en La Perla, Callao.

Reciclador fallece arrollado por camión de basura

El hecho ocurrió en la zona conocida como Perla alta donde un reciclador de nacionalidad extranjera realizaba sus actividades, acompañado de dos mascotas, como todos los días. Lamentablemente, sobre la madrugada de este lunes 2 de febrero, un camión compactador no se percató de su presencia y lo atropelló quitándole la vida inmediatamente.

Un vecino se percató del lamentable incidente y avisó a las autoridades para tratar de auxiliar a este reciclador; sin embargo, al acercarse pudo confirmar de que su cráneo estaba completamente destrozado.

Ciudadanos de esta zona de La Perla lo conocían como 'El Español'. Lamentablemente, los agentes de la Policía Nacional del Perú que llegaron para atender la emergencia no pudieron identificar al fallecido debido a que no contaba con una identificación.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un reciclador murió tras ser arrollado por un camión de basura en La Perla, Callao. Según testigos, el hecho ocurrió en horas de la madrugada. Vecinos expresaron su preocupación por el control del tránsito en la zona.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/U9UZZnFeDB — Exitosa Noticias (@exitosape) February 2, 2026

La escena se volvió aún más dramática debido a la presencia de los dos perritos quienes eran las mascotas de la víctima. A pesar del hecho, los canes continuaban muy cerca del cuerpo sin vida del reciclador sin percatarse de lo sucedido.

El camión de basura que ocasionó el siniestro fue llevado a la comisaria de La Perla para las pesquisas de rigor. Exitosa llegó hasta la escena del crimen para conversar con vecinos quienes exigen un mayor control sobre el tránsito vehicular teniendo en cuenta que hay un colegio muy cerca.

Exigen mayor vigilancia

Una de las lugareñas precisó que este tipo de accidentes son moneda corriente en La Perla por lo que pidió a la PNP o municipalidad que puedan fiscalizar la velocidad de los vehículos y así evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

"Más seguridad, acá no hay rompemuelles la gente cruza y no respetan a la personas. Ese chico se buscaba la vida haciendo sus cosas. A veces las autoridades no nos hace caso, así como le pasó al joven pudo pasarle a una criatura", indicó a nuestras cámaras.

En resumen, un reciclador de nacionalidad extranjera perdió la vida en el Callao tras ser arrollado por un camión de basura en La Perla. La víctima contaba con dos mascotas quienes no se movieron del lugar a pesar de que su dueño se encontraba fallecido.