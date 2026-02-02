Universitario anuncia radical decisión ante demora en la nacionalización de Williams Riveros

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La novela de la nacionalización de Williams Riveros parece haber llegado a un capítulo decisivo. Ante la demora de las autoridades y la necesidad de mantener la estabilidad del plantel, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, reveló que el club tomó una decisión radical.

Williams Riveros inscrito como extranjero

La administración de la 'U' no quería que la burocracia detuviera los planes deportivos. Franco Velazco, administrador del club, confirmó que Williams Riveros ya fue inscrito como jugador extranjero.

"Ya lo hemos inscrito a Williams, es ponerle parte final a todas estas idas y vueltas. No podemos estar dependiendo de un tercero, en este caso, de una entidad del Estado", explicó tras el triunfo crema frente a ADT.

Williams Riveros, tricampeón con Universitario, vivió meses de incertidumbre mientras esperaba su nacionalización. Pero ante la falta de respuesta oficial y la exigencia del calendario, el club prefirió asegurar su disponibilidad, aunque eso signifique usar uno de los cupos de extranjeros.

"Esperar un pronunciamiento y postergar decisiones en las partes deportivas no era lo más conveniente", añadió Franco Velazco, dejando claro que la prioridad es la planificación del cuerpo técnico y la estabilidad del equipo.

La 'U' y su triunfo ante ADT

Mientras se resolvía el tema administrativo, Universitario arrancó la temporada con el pie derecho. El equipo dirigido por Javier Rabanal venció 2-0 a ADT en el Estadio Monumental, con goles de Álex Valera y Martín Pérez Guedes, mostrando solidez y eficacia en los momentos clave.

"Ha sido un triunfo bien logrado, importante para nosotros, que nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas", declaró Franco Velazco.

El administrador también destacó el trabajo en la conformación del plantel, pensando en afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026: "Hemos armado un plantel muy sólido, muy fuerte. El equipo comienza a ganar rodaje y tendremos partidos encima para poder afrontar la Copa Libertadores", dijo.

Respecto al posible tetracampeonato, el administrador crema mantuvo la cautela, aunque sabe lo mucho que ilusiona a la hinchada.

"El tema del tetracampeonato está generando mucha expectativa. Nosotros estamos concentrados en lograr el campeonato y en representar a Perú de la mejor manera en la Copa Libertadores", afirmó.

Con la inscripción de Williams Riveros como jugador extranjero, Universitario de Deportes aseguró la estabilidad de su defensa y cerró un capítulo que generaba incertidumbre en la previa de la temporada.