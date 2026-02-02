"Me arranqué la piel": Jackeline Salazar narra sus vivencias durante los 11 días secuestrada por 'El Monstruo'

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una de las tantas víctimas de 'El Monstruo', Jackeline Salazar, aquella por la que se logró su extradición desde Paraguay al Perú, contó los momentos de terror que vivió los 11 días que permaneció secuestrada en 2024.

No vive una vida normal

Un hecho que marcó la vida de la empresaria de gimnasios, habiendo pasado dos años de aquellos duros días en el fue secuestrada por orden de Erick Moreno y su situación estuvo en el ojo público, Jackeline Salazar decidió revelar algunos detalles sobre su experiencia para Punto Final.

"Definitivamente todo esto cambió mi vida por completo. Definitivamente no pude volver a hacer mi vida normal, intento, si, obviamente, pero hay cosas que definitivamente no puedo hacer como una persona normal y tranquila", expresó.

El secuestro de Salazar no fue al azar, según las propias investigaciones policiales, fue el quinto de seis acciones criminales de este tipo planificadas por 'Los Injertos del Cono Norte', liderada por Moreno Hernández. El criminal pedía a su familia el pago de dos millones de soles, mientras ella se hundía en la desesperación y la pérdida de esperanza de recuperar la libertad.

"Yo caía en un manojo de nervios siempre que ese celular sonaba, porque siempre que sonaba ese celular era la orden para que me hagan algo y obviamente me hacían hablar con la persona que era 'El Monstruo', por las videollamadas", contó.

Pudo hablar con 'El Monstruo'

Jackeline Salazar conocía la voz y el rostro de quien ordenó su secuestro, inclusive pudo hablar con el temido líder de la organización que la tuvo con manos y pies amarrados desde su captura.

"Yo antes de, no sabía quien era, yo después de haber dado mis declaraciones es que yo definitivamente reconozco la voz y el rostro de esta persona y definitivamente era como un líder o algo para ellos (los secuestradores), porque hasta para estas personas al ver la llamada tenían temor de esa persona. Entonces si, después de las declaraciones y todo yo reconozco que si era él", indicó.

Relató que a lo largo de estas más de dos semanas, nunca pudo dejar de pensar en su familia pese a su propio sufrimiento, pues pensaba en el dolor de sus seres queridos.

"Yo sentía que todo estaba perdido, ya no tenía esperanzas. Llegó un momento en el que yo dije: a partir de hoy día a mañana voy a intentar acabar con mi vida", debido a que no aguantaba su situación. (...) Yo tengo ciertas marcas en los brazos porque yo me arranqué la piel con las uñas de la desesperación", mencionó.

La empresaria, quien lucha con el trauma tras lo vivido, pidió a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú y al ministro del Interior, reforzar su seguridad en el marco de las investigaciones contra Erick Moreno, para poder vivir su vida lo más cerca a la normalidad.