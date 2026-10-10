Ministros y senadores se dan la mano tras altercado entre Astudillo y Maraví en la Comisión de Constitución

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tensión que interrumpió la sesión de la Comisión de Constitución del Senado terminó con un gesto de reconciliación. Ministros y legisladores se pusieron de pie y se dieron la mano luego de que la senadora Patricia Iturregui, integrante de la bancada del Buen Gobierno, los exhortara a dejar atrás el enfrentamiento registrado durante el debate del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Senadora buscó apaciguar el ambiente

La parlamentaria tomó la palabra después del cruce verbal protagonizado por el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví. El incidente había alterado el desarrollo de la sesión y obligado a interrumpir momentáneamente la discusión que mantenían los miembros de la comisión con los representantes del Gobierno.

Durante su intervención, Patricia Iturregui sostuvo que las diferencias políticas no debían impedir el diálogo ni la búsqueda de acuerdos. La senadora llamó a los presentes a escucharse, mantener el respeto y recuperar la serenidad para proseguir con el debate parlamentario.

Iturregui cuestiona el comportamiento durante la sesión

Patricia Iturregui remarcó que las autoridades tienen la responsabilidad de dar ejemplo a la ciudadanía, especialmente cuando el debate legislativo se encuentra relacionado con problemas como la violencia, el sicariato y la inseguridad ciudadana. Bajo esa consideración, reconoció que el comportamiento mostrado durante el altercado no había sido el adecuado.

"Nuestro comportamiento ha dejado mucho que desear. Debemos mantener el respeto y la cordura por encima de las diferencias y por eso quiero pedirles a todos que los que estén de acuerdo con la paz se pongan de pie. Nos damos la mano por la paz, que viva el Perú y que viva la paz."

Así lo expresó la legisladora al dirigirse a los integrantes de la comisión. También señaló que era necesario fomentar el diálogo con el fin de alcanzar consensos, incluso cuando existieran posiciones difíciles de conciliar.

El enfrentamiento se había originado cuando César Astudillo intervino durante la participación de la senadora Ruth Luque. Según la versión ofrecida posteriormente por Iber Maraví, él pidió al ministro que no interrumpiera y reclamó que se permitiera a la parlamentaria concluir su planteamiento.

A partir de ese reclamo, la discusión escaló y varios participantes se levantaron de sus asientos. Iber Maraví declaró después que se sintió provocado y cuestionó que la conducción de la comisión no hubiera intervenido oportunamente para ordenar los turnos de palabra. El legislador, además, pidió revisar los vídeos de la sesión para esclarecer lo sucedido.

🔴🔵 Durante la discusión sobre las facultades legislativas se dio un fuerte altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví. En el registro se muestra parte de la discusión que involucró a otros parlamentarios.



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Un apretón de manos para retomar el debate

Frente al ambiente generado por la confrontación, Patricia Iturregui propuso una acción simbólica. La senadora invitó a quienes estuvieran de acuerdo con la paz a ponerse de pie y darse la mano, como señal de que estaban dispuestos a superar el incidente y continuar con la agenda de la comisión.

Los ministros y senadores atendieron el llamado y estrecharon sus manos dentro de la sala. "Nos damos la mano por la paz", expresó Patricia Iturregui al cerrar su intervención, acompañando el gesto con una invocación a la unidad del país.

La sesión formaba parte del análisis del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para adoptar medidas frente a la inseguridad ciudadana. Después del altercado y del gesto promovido por Patricia Iturregui, la comisión prosiguió con el debate correspondiente. El apretón de manos no eliminó las discrepancias, pero al menos permitió restablecer el diálogo y devolver la discusión al terreno institucional.