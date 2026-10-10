RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Episodio generó controversia

Belaúnde tras fuerte altercado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Si las pichangas de barrio se salen de control"

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se refirió acerca del altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví comparando lo ocurrido con las "pichangas de barrio".

Belaúnde compara fuerte altercado entre Astudillo y Maraví con "pichangas"
Belaúnde compara fuerte altercado entre Astudillo y Maraví con "pichangas" (Composición Exitosa)

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció tras el fuerte altercado entre César Astudillo e Iber Maraví y cuestionó lo ocurrido con una comparación con las "pichangas de barrio".

Ministro de Defensa se refiere a discusión entre Astudillo y Maraví

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores fue el escenario de una fuerte discusión entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví. cuando se llevaba a cabo un debate sobre las facultades legislativas que el Gobierno solicitó al Parlamento.

"Si las pichangas de barrio se salen de control (...) ha sido un incidente propio del fragor del debate político", manifestó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde en declaraciones a los medios de comunicación.

Acotó que tanto Astudillo como Maraví "no se han ido a las manos" y señaló que el senador Francisco Giampietri se interpuso en la disputa porque "ha expuesto su vida durante años peleando por la pacificación del Perú.

"Al final la sesión se ha reanudado y ha continuado de manera muy civilizada. Yo me he despedido de todos los miembros de los dos lados de la Comisión sin ningún problema", sostuvo.

Iber Maraví tras altercado con César Astudillo en comisión del Senado: "Ha querido provocarme"
Lee también

Iber Maraví tras altercado con César Astudillo en comisión del Senado: "Ha querido provocarme"

En ese sentido, refirió que la final los integrantes del Gabinete Minsiterial que preside Luis Galarreta tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y los senadores han podido formular sus preguntas y que a su vez estas han podido ser respondidas de manera "satisfactoria". "Me parece que no hay mayor problema", enfatizó.

Noticia en desarrollo...

PPK podrá dejar el Perú: Poder Judicial levanta su impedimento de salida del país
Lee también

PPK podrá dejar el Perú: Poder Judicial levanta su impedimento de salida del país

Temas relacionados altercado César Astudillo Iber Maraví Rafael Belaunde

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA