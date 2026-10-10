Belaúnde tras fuerte altercado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Si las pichangas de barrio se salen de control"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció tras el fuerte altercado entre César Astudillo e Iber Maraví y cuestionó lo ocurrido con una comparación con las "pichangas de barrio".

Ministro de Defensa se refiere a discusión entre Astudillo y Maraví

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores fue el escenario de una fuerte discusión entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador de Juntos por el Perú, Iber Maraví. cuando se llevaba a cabo un debate sobre las facultades legislativas que el Gobierno solicitó al Parlamento.

"Si las pichangas de barrio se salen de control (...) ha sido un incidente propio del fragor del debate político", manifestó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde en declaraciones a los medios de comunicación.

Acotó que tanto Astudillo como Maraví "no se han ido a las manos" y señaló que el senador Francisco Giampietri se interpuso en la disputa porque "ha expuesto su vida durante años peleando por la pacificación del Perú.

"Al final la sesión se ha reanudado y ha continuado de manera muy civilizada. Yo me he despedido de todos los miembros de los dos lados de la Comisión sin ningún problema", sostuvo.

En ese sentido, refirió que la final los integrantes del Gabinete Minsiterial que preside Luis Galarreta tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y los senadores han podido formular sus preguntas y que a su vez estas han podido ser respondidas de manera "satisfactoria". "Me parece que no hay mayor problema", enfatizó.

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