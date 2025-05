Minjusdh asume defensa de familias tras masacre de 13 mineros en Pataz

05/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) se pronunció oficialmente sobre la masacre ocurrida el pasado 26 de abril en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 13 mineros fueron secuestrados y posteriormente asesinados presuntamente por una organización criminal vinculada a la minería ilegal.

A través de un comunicado, el Minjusdh expresó su enérgico rechazo a estos actos de violencia y confirmó que, por indicación directa del ministro de Justicia, se ha activado un plan de asistencia legal a los familiares de las víctimas.

¿Qué acciones ha tomado el Minjusdh?

La entidad informó que un equipo multidisciplinario del sector ha asumido el patrocinio legal de dos familias afectadas y ya se encuentra desplegado en la zona de la tragedia. Este equipo participa activamente en las diligencias de investigación junto al Ministerio Público y la Policía Nacional.

"Un equipo multidisciplinario ha asumido el patrocinio legal de dos familias y ya se encuentra desplegado en la zona participando en las diligencias del caso", indicó el ministerio, que reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia y con el respeto a los derechos humanos de las víctimas.

El Minjusdh exhortó a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones hasta identificar y sancionar a los responsables, en el marco del debido proceso.

¿Qué medidas ha dispuesto el Ejecutivo?

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Castro, informó que el Ejecutivo ha conformado un Grupo Especial contra el crimen organizado para enfrentar casos como el ocurrido en Pataz. Según precisó, tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas están movilizadas y comprometidas a ubicar a los criminales implicados en esta masacre.

"El Gobierno no va a descansar hasta encontrar a los culpables. Este ataque no quedará impune", señaló Castro, quien también denunció que el Congreso aún no aprueba el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, herramienta que considera clave para enfrentar eficazmente la criminalidad que afecta a diversas regiones del país.

En esa línea, el ministro mencionó que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra culminando la actualización del reglamento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a fin de depurar a quienes se camuflan como mineros informales para encubrir actividades delictivas.

Las autoridades han reforzado su presencia institucional en la zona de Pataz y coordinan acciones intersectoriales para responder ante este crimen. Mientras continúan las investigaciones, el Estado ha puesto en marcha mecanismos de apoyo legal, seguridad y fiscalización, reafirmando su compromiso frente a la minería ilegal y el crimen organizado en el país.