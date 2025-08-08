Perú establece alianzas de inversión con Japón: Dina Boluarte acordó proyectos con primer ministro Ishiba

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte, en el marco de su viaje a Japón, se reunió con el primer ministro del país asiático, Shigeru Ishiba, para afianzar proyectos de inversión en sectores estratégicos.

Reunión de la mandataria

Durante el encuentro, desarrollado en la cumbre bilateral organizada en Tokio, capital nipona, ambas autoridades acordaron fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, así como apoyar el financiamiento de obras de importancia para el Perú.

#VisitaOficial🇵🇪🇯🇵 | ¡Perú propone implementar un plan de acción en ciencia y tecnología junto con Japón!



La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, anunció que el objetivo es impulsar áreas como la innovación, la robótica y la inteligencia artificial, durante la... pic.twitter.com/fub9UpQNRI — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 8, 2025

Con esta idea, Boluarte subrayó que se podría "abordar áreas como la innovación, la robótica y la inteligencia artificial, así como la mejora y optimización de cadenas de valor, procesos industriales, transición energética, gobierno e integración digital", algo que fue recibido gratamente por Ishiba.

En medio de su participación, la jefa de Estado subrayó que el desarrollo empresarial del Perú, enfatizando el interés de vincular la gestión privada japonesa con el hub logístico, tecnológico e industrial de nuestro país en la zona costera, a fin de proyectarse a un convenio en toda Sudamérica.

Encuentro con emperador

Además de la reunión para afianzar proyectos de inversión y cooperación económica, la presidenta Dina Boluarte también se reunió con el emperador japonés Naruhito, en el Palacio Imperial.

En ese diálogo, reafirmaron el valor amical y la tradición cultural que engloba a ambas naciones desde hace más de 150 años. Del mismo modo, se reafianzaron los nexos de amistad y coordinación bilateral.

#VisitaOficial🇵🇪🇯🇵 | La presidenta Dina Boluarte Zegarra sostuvo una audiencia con el emperador Naruhito, donde dialogaron sobre la larga tradición cultural que ambos países comparten y la oportunidad de seguir fortaleciendo la relación de amistad que nos une desde hace más de... pic.twitter.com/bueVY84blW — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 8, 2025

Dina Boluarte presentó propuesta económica

Durante la inauguración de la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja) en Tokio, que celebra su decimosexta edición, la jefa del Estado peruano destacó los esfuerzos de esta alianza privada. El objetivo que tiene es el impulso del intercambio comercial y los flujos de inversión entre ambos países.

"Durante la inauguración del XVI reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés, la presidenta Boluarte destacó los esfuerzos de esta asociación privada para impulsar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre ambos países", sostuvo la mandataria ante los presentes.

Al respecto, la presidenta resaltó que esta asociación de emprendedores hace notables esfuerzos para promover las exportaciones peruanas en el mercado japonés. Agregó que los principales objetivos de su gobierno es fomentar el crecimiento sostenido de la economía peruana través de la expansión mundial de nuestros mercados.

🇵🇪🇯🇵 #VisitaOficial | La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, promueve una cartera de proyectos de inversión por más de US$ 17 000 millones durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja). En el encuentro participan más de 60... pic.twitter.com/IDuCCSUDb8 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 7, 2025

De este modo, se supo que la presidenta Dina Boluarte se reunió con el primer ministro japonés y el emperador, para afianzar vínculos de inversión en proyectos, así como afianzar los vínculos de tradición cultural y lazos amicales entre ambas naciones.