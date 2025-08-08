Alex Paredes sobre la Fiscalía: "Hace los méritos suficientes para que se declare en reorganización"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el oficio que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió al presidente del Congreso, José Jerí, para hacer de su conocimiento el reiterado incumplimiento por parte de la Fiscalía a la resolución que dispone la reposición de Patricia Benavides al cargo de fiscal Suprema, las reacciones no se hicieron esperar.

Alex Paredes se refiere al Ministerio Público

Luego de ser cuestionado por la prensa, el congresista Alex Paredes, de la bancada de Somos Perú, consideró que el Ministerio Público, liderado por Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, está haciendo lo necesario para considerar una reorganización.

"Porque esta institución creo que está haciendo los méritos hartos y suficientes para que sea declarada en reorganización, así no puede continuar", opinó.

Además, criticó la dirección de la institución de justicia por parte de Espinoza, al no respetar lo dictado por la JNJ al reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema.

"Una institución emblemática para la justicia, tal como está siendo conducida, no termina de entenderse si quienes la dirigen son profesionales en derecho, no saben lo que es la pirámide de Kelsen, no respetan la jerarquía normativa, no respetan a las instituciones superiores", expresó.

Asimismo, resaltó que la JNJ tiene atribuciones superiores a la Fiscalía y que esta, al tener una jerarquía menor, tiene que cumplir lo dictado por la institución.

"Porque guste o no guste, la Junta de Justicia tiene atribuciones y estas atribuciones las ejercen los que están en inferior jerarquía. Las tienen que cumplir, no discutir. Si las quieren discutir, hay procedimientos legales", agregó.

JNJ denuncia incumplimiento de Fiscalía

A través de un oficio, la JNJ informa en sus primeras líneas que se ha oficiado Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos para que se cumpla la Resolución N.°231-2025-JNJ del 12 de junio.

En atención al artículo 102 inciso 2 de la Constitución Política, (...) poner en su conocimiento que pese a reiteradamente se ha oficiado Fiscalía de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos para que se de cumplimiento a la Resolución N.°231-2025-JNJ (...), mediante la cual se resolvió la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas al cargo de fiscal suprema", dice el texto.

Además, denuncia que de manera "flagrante e injustificada" la Fiscalía de la Nación ha hecho caso omiso del requerimiento.

"Sin embargo, de manera flagrante e injustificada la Fiscalía de la Nación viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento, lo cual se informa para los fines correspondientes

Es en medio de este contexto el congresista de Somos Perú, Alex Paredes, consideró que la Fiscalía de la Nación viene haciendo los "meritos necesarios" para ser reorganizada.