Salhuana afirma que Delia Espinoza abre denuncias por intereses particulares: "No realiza una valoración correcta"

En declaraciones a la prensa, el congresista Eduardo Salhuana cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el marco de su desacato a reponer a la restituida Patricia Benavides en el Ministerio Público.

Eduardo Salhuana, congresista: La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no realiza una valoración correcta de los elementos probatorios, abre denuncias de acuerdo a criterios o intereses particulares



Duro señalamiento

En esa línea, Salhuana aseguró que, ante la desobediencia de Espinoza a la orden estricta de la Corte Suprema, se podría presentar una denuncia constitucional en su contra. "Está cayendo en un ilícito penal que debe ser sancionado", comentó.

"La fiscal de la Nación no realiza una valoración correcta de los elementos probatorios, abre denuncias de acuerdo a criterios o intereses particulares", enfatizó.

Ante ello, señaló que las carpetas fiscales que abra generan dudas, ya que no se sabe si tienen criterio judicial, argumentando que el accionar de Espinoza es totalmente inconstitucional.

JNJ denuncia incumplimiento de Delia Espinoza

A través de un oficio, la JNJ informa en sus primeras líneas que se ha oficiado Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos para que se cumpla la Resolución N.°231-2025-JNJ del 12 de junio.

"En atención al artículo 102 inciso 2 de la Constitución Política, (...) poner en su conocimiento que pese a reiteradamente se ha oficiado Fiscalía de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos para que se de cumplimiento a la Resolución N.°231-2025-JNJ (...), mediante la cual se resolvió la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas al cargo de fiscal suprema", dice el texto.

Además, denuncia que de manera "injustificada" la Fiscalía de la Nación ha hecho caso omiso del requerimiento.

"Sin embargo, de manera flagrante e injustificada la Fiscalía de la Nación viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento, lo cual se informa para los fines correspondientes. A tal efecto, se adjunta copia de los referidos oficios", finaliza.

Objetivo del oficio

Como bien se indica, el oficio cita el artículo 102 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, esta faculta al Congreso a velar por el respecto de la misma y de las leyes, así como disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

El Parlamento tiene la función de asegurar que tanto la Constitución como las leyes se cumplan y tiene el deber de sancionar a quienes la violen. Esto se da por el inciso que otorga al Legislativo la atribución de vigilar el funcionamiento de la Constitución y leyes, investigar y sancionar infracciones, y promover la responsabilidad de los infractores.

De esta manera, se conoció la opinión del congresista Eduardo Salhuana hacia la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, asegurando que abre denuncias para favorecer intereses particulares.