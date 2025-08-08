José Jerí respalda pronunciamiento de Boluarte sobre tensión con Colombia: "Ha colocado paños fríos"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, José Jerí, respaldó el pronunciamiento desde Japón de la mandataria Dina Boluarte, en relación con la tensión diplomática con Colombia, por la controversia de la pertenencia de la isla Chinería, ubicada en Loreto.

José Jerí, presidente del Congreso: La mandataria Dina Boluarte ha colocado paños fríos, para salvaguardar las relaciones diplomáticas con Colombia. Espero que Gustavo Petro entienda ello



Jerí respalda a Boluarte

Durante una rueda de prensa, el titular del Parlamento enfatizó que la jefa de Estado actuó como corresponde, luego de las afirmaciones del dignatario del país norteño, Gustavo Petro, quien aseguró que el territorio fronterizo es de su nación.

"La presidenta ha puesto paños fríos para salvaguardar las diplomáticas que debemos mantener con nuestro hermano país de Colombia", declaró.

En ese sentido, llamó a la reflexión a Petro, para que pueda entender que no debe haber disputas entre ambas naciones. Asimismo, enfatizó que es necesario "pasar la página a otro tipo de agenda".

Pronunciamiento de la presidenta

Dina Boluarte finalmente se pronunció sobre las polémicas declaraciones que hizo Gustavo Petro días atrás donde acusó al gobierno peruano de apropiarse de parte del territorio colombiano en la Amazonía.

Desde Japón, la presidenta de la República aseguró que no existe ningún tipo de conflicto limítrofe con el vecino país ya que la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa pertenecen al Perú de acuerdo a lo que dictan los tratados internacionales.

Con un tono muy calmado y detallando que se encuentra en Japón para ratificar acuerdos comerciales, Dina Boluarte primero agradeció el respaldo de diferentes personajes políticos quienes han salido a condenar las declaraciones de Gustavo Petro.

Luego, la mandataria mencionó el tratado firmado en 1922 el cual deja en claro que la isla Chinería pertenece al territorio peruano. A su vez, indicó que este acuerdo se ratificó en 1934 por lo que no hay ningún tema que tratar con Colombia a pesar de que el jefe de Estado colombiano indicó lo contrario.

"Decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. La soberanía nacional no está en conflicto, no está pendiente de tratar. Así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación con el protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto es jurisdicción peruana por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte", indicó.

Asimismo, Boluarte enfatizó que tanto los habitantes de Santa Rosa, como los de Leticia, siempre han reconocido que la isla pertenece al Perú, por lo que no tiene nada más de qué hablar con su similar colombiano.

