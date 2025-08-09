Fiscalía investiga presunta contaminación en playas de Ventanilla y Ancón tras caída de contenedores en el Callao

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de contaminación ambiental, tras la caída de tres contenedores al mar del Callao, que afectaron las playas de Ventanilla y Ancón.

Fiscalía inicia diligencias por presunta contaminación

Como parte de las diligencias, el fiscal provincial Ariel Tapia Gómez, inspeccionó las zonas impactadas por la caída de contenedores al mar frente al puerto chalaco. En Playa Delfines, en Ventanilla, y Playa San Francisco Chico, en Ancón, se hallaron contenedores con abolladuras, cortes y compuertas abiertas, vacías y varadas sobre el litoral costero.

Asimismo, se encontraron residuos sólidos como cajas, electrodomésticos y otros enseres repartidos en el tramo de un kilómetro y medio; por lo cual, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste comenzó investigación preliminar contra quienes resulten responsables de este caso.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Capitanía de Puerto del Callao, los contenedores no contenían sustancias peligrosas ni materiales tóxicos. En ese marco, la Fiscalía confirmó que, tras su exhortación, las autoridades municipales lograron la limpieza total de las playas afectadas en Ancón.

Fiscalía inspeccionó playas afectadas por caída de contenedores.

¿'Ever Lunar' y 'Evergreen' bajo la mira de la Fiscalía?

Tras el incidente sufrido por el buque portacontenedores Ever Lunar de la empresa naviera Evergreen Line, el pasado 1 de agosto, mientras se encontraba fondeado en la bahía del puerto del Callao, la Fiscalía solicitó a la tripulación entregar sus reportes correspondiente tras su ingreso al puerto chalaco.

Asimismo, se detalló que las entidades de fiscalización ambiental, como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), también enviarán informes sobre el hecho.

La Fiscalía agrega que estas diligencias cumplen el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si hubo negligencia en el transporte marítimo que derivó en el daño ambiental, pese a que la naviera Evergreen atribuyera la caída de la carga a un inusual oleaje causado por el terremoto en Rusia.

Fiscalía inicia diligencias por presunta contaminación en el litoral costero.

Compromiso con la defensa del medio ambiente

Finalmente, en el marco de garantizar la seguridad marítima y portuaria en el país, la Fiscalía reafirmó su compromiso con la defensa del medio ambiente y agregó que continuarán impulsando todas las acciones necesarias para certificar la protección de las zonas costeras y la salud de la población.

