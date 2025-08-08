RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Periodo 2025-2026

Pleno del Congreso aprobó cuadro nominativo de comisiones ordinarias y Comisión Permanente

Durante la última sesión del pleno del Congreso se aprobó el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias, Comisión Permanente y Comisión de Ética Parlamentaria.

08/08/2025

La designación de comisiones va tomando forma en el Congreso, pues el pleno aprobó con 107 votos a favor el cuadro nominativo del número de integrantes de cada una de las 24 comisiones ordinarias para el periodo 2025-2026. Con la misma votación se aprobó el cuadro de la Comisión Permanente que estará conformado por 24 legisladores, sumado a los cuatro integrantes de la Mesa Directiva. 

Además, con 103 votos a favor se aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, que será integrada por 16 congresistas. La decisión se dio previa aprobación por la Junta de Portavoces y ratificada por el Consejo Directivo.

Integrantes de la Comisión Permanente

  • Fuerza Popular (4): Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura. 
  • Alianza Para el Progreso (3): Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena. 
  • Podemos Perú (3): José Luna, Digna Calle y Heidy Juárez. 
  • Perú Libre (2): Flavio Cruz y María Taipe. 
  • Renovación Popular (2): Alejandro Muñante y Jorge Zeballos Aponte.
  • Somos Perú (2): Ana Zegarra y Héctor Valer.
  • Acción Popular (2): Luis Aragón y Carlos Alva.
  • Avanza País (1): Alejandro Cavero.
  • Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona.
  • Honor y Democracia (1): Gladys Echaíz. 
  • Bloque Democrático Popular (1): Edgar Reymundo.
  • Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo-Bloque Magisterial: Corresponde a dos integrantes, sin embargo, aún no han acreditado. 

Integrantes Comisión de Ética Parlamentaria

  • Fuerza Popular (3): Rosangella Barbarán, Auristela Obando Morgan y Héctor Ventura Angel.
  • Alianza Para el Progreso (2): Nelcy Heidinger y Roberto Kamiche.
  • Podemos Perú (2): Kira Alcarraz y otro integrante aún no acreditado. 
  • Perú Libre (1): Milagros Ricas Chacara.
  • Somos Perú (1): Alex Paredes Gonzales.
  • Acción Popular (1): Elvis Vergara Mendoza. 
  • Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona Sinche.
  • Bloque Democrático Popular (1): Pasión Dávila.
  • No acreditaron aún a sus integrantes: Honor y Democracia (1), Avanza País (1), Renovación Popular (1) y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (1)

Integrantes de las comisiones ordinarias

Agraria

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Alianza para el Progreso
  • Secretaría: JPP-VP-BM

Ciencia, Innovación y Tecnología

  • Presidencia: Podemos Perú
  • Vicepresidencia: Bancada Socialista
  • Secretaría: JPP-VP-BM

Comercio Exterior y Turismo

  • Presidencia: Renovación Popular
  • Vicepresidencia: Podemos Perú
  • Secretaría: Bancada Socialista

Constitución y Reglamento

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Acción Popular
  • Secretaría: Alianza para el Progreso

Cultura y Patrimonio Cultural

  • Presidente: Bloque Democrático Popular
  • Vicepresidencia: Honor y Democracia
  • Secretaría: Alianza para el Progreso

Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos

  • Presidente: JPP - VP -BM
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Renovación Popular

Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas

  • Presidente: Avanza País
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Renovación popular

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado

  • Presidente: Somos Perú
  • Vicepresidente: Fuerza Popular
  • Secretaría: Perú Libre

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

  • Presidente: Fuerza Popular
  • Vicepresidente: Somos Perú
  • Secretario: Acción Popular

Educación, Juventud y Deporte

  • Presidente: Perú Libre
  • Vicepresidente: Renovación Popular
  • Secretario: Somos Perú

Energía y Minas

  • Presidente: JPP - VP - BM
  • Vicepresidente:  Avanza País
  • Secretario: Somos Perú

Fiscalización y Contraloría

  • Presidente: Acción Popular
  • Vicepresidente: Bloque Democrático Popular
  • Secretario: Podemos Perú

Inclusión Social y Personas con Discapacidad

  • Presidente: Podemos Perú
  • Vicepresidente: JPP - VP - BM
  • Secretario: Acción Popular

Inteligencia

  • Presidente: Honor y Democracia
  • Vicepresidente:  Perú Libre
  • Secretario: Fuerza Popular

Justicia y Derechos Humanos

  • Presidente: Perú Libre
  • Vicepresidente: Renovación Popular
  • Secretario: Fuerza Popular

Mujer y Familia

  • Presidente: Renovación Popular
  • Vicepresidente: Podemos Perú
  • Secretario: Fuerza Popular

Presupuesto y Cuenta General de la República

  • Presidente: Alianza para el Progreso
  • Vicepresidente: Acción Popular
  • Secretario: Fuerza Popular

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas

  • Presidente: Fuerza Popular
  • Vicepresidente: Somos Perú
  • Secretario: Alianza para el Progreso

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología

  • Presidente: Bancada Socialista
  • Vicepresidente: JPP - VP - BM
  • Secretario: Bloque Democrático Popular

Relaciones Exteriores

  • Presidente: Podemos Perú
  • Vicepresidente: Fuerza Popular
  • Secretario: Honor y Democracia

Salud y Población

  • Presidente: Alianza para el Progreso
  • Vicepresidente: Perú Libre
  • Secretario: Podemos Perú

Trabajo y Seguridad Social

  • Presidente: Somos Perú
  • Vicepresidente: Alianza para el Progreso
  • Secretario: Podemos Perú

Transportes y Comunicaciones

  • Presidente: Acción Popular
  • Vicepresidente: Alianza para el Progreso
  • Secretario: Avanza País

Vivienda y Construcción

  • Presidente: Alianza para el Progreso
  • Vicepresidente: Podemos Perú
  • Secretario: Perú Libre

Estos son los cuadros nominativos de la Comisión Permanente, de la Comisición de Ética Parlamentarias y las comisiones ordinarias aprobados por el pleno del Congreso y la Junta de Portavoces.

