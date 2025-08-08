Pleno del Congreso aprobó cuadro nominativo de comisiones ordinarias y Comisión Permanente

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 08/08/2025
La designación de comisiones va tomando forma en el Congreso, pues el pleno aprobó con 107 votos a favor el cuadro nominativo del número de integrantes de cada una de las 24 comisiones ordinarias para el periodo 2025-2026. Con la misma votación se aprobó el cuadro de la Comisión Permanente que estará conformado por 24 legisladores, sumado a los cuatro integrantes de la Mesa Directiva.
Además, con 103 votos a favor se aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, que será integrada por 16 congresistas. La decisión se dio previa aprobación por la Junta de Portavoces y ratificada por el Consejo Directivo.
Integrantes de la Comisión Permanente
- Fuerza Popular (4): Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura.
- Alianza Para el Progreso (3): Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena.
- Podemos Perú (3): José Luna, Digna Calle y Heidy Juárez.
- Perú Libre (2): Flavio Cruz y María Taipe.
- Renovación Popular (2): Alejandro Muñante y Jorge Zeballos Aponte.
- Somos Perú (2): Ana Zegarra y Héctor Valer.
- Acción Popular (2): Luis Aragón y Carlos Alva.
- Avanza País (1): Alejandro Cavero.
- Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona.
- Honor y Democracia (1): Gladys Echaíz.
- Bloque Democrático Popular (1): Edgar Reymundo.
- Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo-Bloque Magisterial: Corresponde a dos integrantes, sin embargo, aún no han acreditado.
Integrantes Comisión de Ética Parlamentaria
- Fuerza Popular (3): Rosangella Barbarán, Auristela Obando Morgan y Héctor Ventura Angel.
- Alianza Para el Progreso (2): Nelcy Heidinger y Roberto Kamiche.
- Podemos Perú (2): Kira Alcarraz y otro integrante aún no acreditado.
- Perú Libre (1): Milagros Ricas Chacara.
- Somos Perú (1): Alex Paredes Gonzales.
- Acción Popular (1): Elvis Vergara Mendoza.
- Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona Sinche.
- Bloque Democrático Popular (1): Pasión Dávila.
- No acreditaron aún a sus integrantes: Honor y Democracia (1), Avanza País (1), Renovación Popular (1) y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (1)
Integrantes de las comisiones ordinarias
Agraria
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Alianza para el Progreso
- Secretaría: JPP-VP-BM
Ciencia, Innovación y Tecnología
- Presidencia: Podemos Perú
- Vicepresidencia: Bancada Socialista
- Secretaría: JPP-VP-BM
Comercio Exterior y Turismo
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Podemos Perú
- Secretaría: Bancada Socialista
Constitución y Reglamento
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Acción Popular
- Secretaría: Alianza para el Progreso
Cultura y Patrimonio Cultural
- Presidente: Bloque Democrático Popular
- Vicepresidencia: Honor y Democracia
- Secretaría: Alianza para el Progreso
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
- Presidente: JPP - VP -BM
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Renovación Popular
Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas
- Presidente: Avanza País
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Renovación popular
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado
- Presidente: Somos Perú
- Vicepresidente: Fuerza Popular
- Secretaría: Perú Libre
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
- Presidente: Fuerza Popular
- Vicepresidente: Somos Perú
- Secretario: Acción Popular
Educación, Juventud y Deporte
- Presidente: Perú Libre
- Vicepresidente: Renovación Popular
- Secretario: Somos Perú
Energía y Minas
- Presidente: JPP - VP - BM
- Vicepresidente: Avanza País
- Secretario: Somos Perú
Fiscalización y Contraloría
- Presidente: Acción Popular
- Vicepresidente: Bloque Democrático Popular
- Secretario: Podemos Perú
Inclusión Social y Personas con Discapacidad
- Presidente: Podemos Perú
- Vicepresidente: JPP - VP - BM
- Secretario: Acción Popular
Inteligencia
- Presidente: Honor y Democracia
- Vicepresidente: Perú Libre
- Secretario: Fuerza Popular
Justicia y Derechos Humanos
- Presidente: Perú Libre
- Vicepresidente: Renovación Popular
- Secretario: Fuerza Popular
Mujer y Familia
- Presidente: Renovación Popular
- Vicepresidente: Podemos Perú
- Secretario: Fuerza Popular
Presupuesto y Cuenta General de la República
- Presidente: Alianza para el Progreso
- Vicepresidente: Acción Popular
- Secretario: Fuerza Popular
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
- Presidente: Fuerza Popular
- Vicepresidente: Somos Perú
- Secretario: Alianza para el Progreso
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología
- Presidente: Bancada Socialista
- Vicepresidente: JPP - VP - BM
- Secretario: Bloque Democrático Popular
Relaciones Exteriores
- Presidente: Podemos Perú
- Vicepresidente: Fuerza Popular
- Secretario: Honor y Democracia
Salud y Población
- Presidente: Alianza para el Progreso
- Vicepresidente: Perú Libre
- Secretario: Podemos Perú
Trabajo y Seguridad Social
- Presidente: Somos Perú
- Vicepresidente: Alianza para el Progreso
- Secretario: Podemos Perú
Transportes y Comunicaciones
- Presidente: Acción Popular
- Vicepresidente: Alianza para el Progreso
- Secretario: Avanza País
Vivienda y Construcción
- Presidente: Alianza para el Progreso
- Vicepresidente: Podemos Perú
- Secretario: Perú Libre
Estos son los cuadros nominativos de la Comisión Permanente, de la Comisición de Ética Parlamentarias y las comisiones ordinarias aprobados por el pleno del Congreso y la Junta de Portavoces.