Gobernador de Loreto critica a Gustavo Petro: "Quiere desconocer la historia e imponer cosas"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tensión por el distrito de Santa Rosa. En entrevista con Exitosa, el gobernador regional de Loreto, René Chávez, criticó duramente a Gustavo Petro por haber acusado una presunta ocupación de territorio colombiano. Según precisó la autoridad peruana, el presidente de Colombia quiere desconocer la historia.

Rechaza declaraciones de Gustavo Petro

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Chávez respondió directamente a las declaraciones vertidas por Petro, el último jueves 7 de agosto. Según señaló, desde el Consejo Regional de Loreto se está aprobando el embanderamiento total de la región.

"Yo conversé con el alcalde de Leticia, con el gobernador, no hay problemas, nunca hemos tenido problemas nosotros como hermanos bi-fronterizos, pero que el presidente Petro, quiera venir a desconocer la historia, a querer imponer una cosa, no se le puede permitir", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el funcionario cuestionó las declaraciones emitidas por el presidente colombiano en una visita a Leticia. A raíz de ello, señaló que desconocen que Loreto pertenezca a Colombia y este no sería la primera vez que lo reafirman.

En tal sentido, se mostró indignado al señalar que no se permitirá que se acuse una supuesta invasión de territorio. "Santa Rosa que es la capital de Chinería, ha sido, es y va a seguir siendo del territorio peruano", enfatizó René Chávez.

Perú y Colombia son "hermanos de frontera"

Según Chávez, él ha reafirmado su postura ante los medios colombianos, señalando que Perú y Colombia son "hermanos de frontera". Además, indicó que dos veces al año, se lleva a cabo reuniones de confraternidad entre los gobiernos de Amazonas, la alcaldía de Leticia y más; en estos encuentros se solucionan problemas fronterizos que puedan surgir.

"Si hay problemas de que ellos puedan salir y han querido dragar, nosotros no lo vamos a impedir porque también necesitan salir al Amazonas, pero son cuestiones de la naturaleza que está cambiando el cauce del río, pero eso se conversa en una mesa binacional que siempre hacemos en la mejor forma", precisó el gobernador.

Asimismo, indicó que durante todo este tiempo, nunca se han presentado problemas sobre temas limítrofes con autoridades colombianas de ciudades como Leticia; sin embargo, precisó que no se puede permitir que Gustavo Petro pretenda imponer una idea que no es real.

De esta manera, el gobernador regional de Loreto, René Chávez, criticó duramente a Gustavo Petro y aseguró que el presidente de Colombia quiere desconocer la historia, ello en el marco de las tensiones por el distrito de Santa Rosa.