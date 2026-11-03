Daniel Barragán afirma que el expresidente Pedro Castillo cometió un error político con el golpe de Estado

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador y vocero del partido Obras, Daniel Barragán, se pronunció respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo y la posibilidad de que el Congreso debata una propuesta de amnistía impulsada desde la cámara de diputado.

En esa línea, el representante legislativo también detalló los motivos detrás de la reorganización anunciada por su agrupación política. Este proceso busca ordenar la incorporación de nuevos afiliados en distintas circunscripciones del Perú, manteniendo la actual línea de trabajo de su bancada.

#EnVivo | Daniel Barragán, senador de Obras, sobre la reorganización interna de su agrupación: Nuestro partido está creciendo (.....) El tema es totalmente interno y no tiene que ver con la postura en el Congreso



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Daniel Barragán fija postura sobre Pedro Castillo

Consultado por la prensa acerca de la iniciativa presentada por diputados para otorgar una amnistía al exmandatario, el legislador señaló que tiene conocimiento del documento, pero prefirió mantener en reserva la decisión que tomará su bancada.

No obstante, cuando le preguntaron sobre si considera al exjefe de Estado como un preso político, el parlamentario afirmó que el exgobernante incurrió en una falta al intentar ejecutar un golpe de Estado.

"Para mí Pedro Castillo es un preso que ha cometido un grave error político, que es dar un golpe de Estado", dijo Daniel Barragán.

Cabe mencionar que el integrante de la cámara alta también hizo referencia a las carpetas fiscales por presuntos actos de corrupción que involucran al exmandatario.

Ante ello, precisó que las materias judiciales deben ser resueltas exclusivamente por el Poder Judicial, mientras que los aspectos políticos y constitucionales quedan bajo competencia de las instancias parlamentarias correspondientes.

Obras impulsa reorganización en regiones

De otro lado, el vocero explicó que la reestructuración interna de su organización responde al incremento de militantes registrado en diversos distritos, provincias y regiones del territorio nacional.

Según detalló, la meta principal consiste en consolidar una estructura partidaria para recibir a los ciudadanos que se suman al proyecto y optimizar su capacidad organizativa.

"Si el partido está creciendo, no creemos que crezca de manera inorgánica, así que en realidad es un fortalecimiento de toda la organización", dijo Daniel Barragán.

Asimismo, el senador aclaró que estas medidas responden únicamente a una gestión interna, descartando que el proceso altere la postura política de su bancada o involucre pactos con otras agrupaciones del Legislativo.

"Es una reunión administrativa y una administración operativa dentro del partido", dijo el congresista de la República.

Finalmente, el legislador apuntó que las disposiciones adoptadas por la dirigencia serán medidas en función de los resultados que obtengan en la práctica.