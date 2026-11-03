Keiko Fujimori anuncia que el próximo año se construirán 500 colegios nuevos en todo el país

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta, Keiko Fujimori Higuchi, dio a conocer hoy que el próximo año se llevará a cabo la construcción de 500 colegios en todo el territorio peruano. En esa línea, la mandataria ratificó que la administración de su Gobierno tiene como objetivo ofrecer una educación de calidad a nivel nacional para los estudiantes.

Ante ello, sostuvo que los alumnos tendrán la posibilidad de retribuir a sus familias, a sus comunidades y al país el aprendizaje recibido durante su etapa de formación en las instituciones educativas públicas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante la ceremonia de entrega de 6 500 laptops para 25 colegios de alto rendimiento del país, la presidenta Keiko Fujimori anunció la construcción de 500 colegios nuevos con internet satelital para el 2027. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 3, 2026

Gobierno proyecta 500 colegios y brindar internet satelital

Durante su intervención, la mandataria Fujimori explicó los alcances de las obras previstas para la construcción de los 500 colegios, además de la dotación tecnológica para los planteles.

"En el próximo año vendrá la construcción de 500 colegios nuevos, conectividad de internet satelital a todos los colegios del Perú. Lo que queremos es que los jóvenes tengan muchas más oportunidades", dijo Keiko Fujimori Higuchi.

Cabe mencionar que la gobernante resaltó la preparación de los escolares e indicó que los programas estatales deben mantenerse por institucionalidad para trabajar por el presente y futuro.

"No es un esfuerzo solo del Gobierno sino de todos, de nuestros maestros que preparan con cariño sus clases y guían a los estudiantes, de los directores que con su liderazgo motivan a los docentes y alumnos, de los padres de familia que se esfuerzan por ayudar a sus hijos, pero sobre todo ustedes: los jóvenes", dijo la mandataria.

No obstante, Fujimori Higuchi puntualizó que ello representa el componente central de este proceso. "Por ello, los insto a seguir estudiando", dijo la jefa de Estado, quien agregó que de los propios alumnos depende continuar mejorando en su formación académica diaria dentro de sus respectivas aulas.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Chaclacayo, la presidenta Keiko Fujimori lidera la entrega de 6 500 laptops para 25 colegios de alto rendimiento del país. Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, destacó que la última entrega de equipos tecnológicos fue hace 8 años y que el Ejecutivo ha implementado 2 000 becas COAR para los egresados de los colegios de alto rendimiento, con la finalidad de que continúen sus estudios superiores en el Perú e incluso en el extranjero. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 3, 2026

Fujimori entrega 6,500 laptops a alumnos de los COAR

El anuncio de infraestructura se realizó durante la ceremonia de distribución de 6,500 laptops, dirigidas a los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de todo el país. En dicho evento oficial también se efectuó el lanzamiento de las inscripciones para el Proceso Único de Admisión COAR 2027.

En esa línea, la adjudicación de estas herramientas tecnológicas garantizará que el 100% de los estudiantes de estas sedes disponga de un equipo propio. Con ello, los beneficiarios podrán reforzar sus actividades académicas, ejecutar investigaciones y utilizar las herramientas digitales.

Finalmente, en la actividad protocolar estuvieron presentes el ministro de Educación, José Antonio Chang, así como la directora general encargada del COAR Lima, Rebeca Ata.