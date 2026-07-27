El Rey Felipe VI de España llega al Perú para la ceremonia de transmisión de mando de Keiko Fujimori

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presencia internacional en la capital peruana se intensificó este lunes con la llegada del Rey Felipe VI de España, quien participará en la transmisión de mando presidencial. El monarca fue recibido con honores por autoridades peruanas y mantuvo un encuentro con el presidente interino José María Balcázar, en un gesto de respaldo institucional previo a la juramentación de Keiko Fujimori.

La llegada oficial

Felipe VI aterrizó en la Base Aérea del Callao alrededor de las 8:30 de la mañana. Fue recibido por el canciller Carlos Pareja y por el embajador de España en Lima, Alejandro Abellán García de Diego, en una ceremonia protocolaria que incluyó alfombra roja y saludo a las autoridades presentes. El monarca no ofreció declaraciones públicas en el momento de su arribo, manteniendo el carácter solemne de la visita.

Rey de España arribó en Lima este lunes.

Encuentro con José María Balcázar

Posteriormente, el Rey se trasladó al Palacio Nacional para reunirse con el presidente interino José María Balcázar. La reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y fue interpretada como un gesto de reconocimiento institucional hacia el gobierno de transición. Balcázar agradeció la presencia del monarca y destacó la importancia de los vínculos históricos y culturales que unen a Perú y España.

Agenda diplomática

Durante la jornada, Felipe VI también sostuvo un encuentro con la comunidad española residente en Lima en la residencia del embajador, donde participaron representantes de empresas, cooperación y cultura. Por la noche, está prevista su asistencia a la cena oficial ofrecida por Balcázar en Palacio de Gobierno, junto a otras delegaciones internacionales que ya comenzaron a arribar al país.

Felipe VI y José Balcázar

La presencia del Rey Felipe VI en el Perú reafirma la tradición de la monarquía española de asistir a ceremonias de transmisión de mando en América Latina. Desde su proclamación en 2014, el monarca ha participado en más de veinte investiduras presidenciales en la región, consolidando la política exterior española de acompañar procesos democráticos.

En esta ocasión, su visita se suma a la de otros mandatarios latinoamericanos como Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay).

🔴🔵 #AHORA | El rey de España, Felipe VI llegó al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería tras la reunión que sostuvo con el presidente José Balcázar en Palacio de Gobierno. A su arribo, fue recibido por quien será el próximo canciller, Carlos Espá y luego se hizo... pic.twitter.com/KmKDGGYKRG — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

La llegada del Rey Felipe VI y su recibimiento por parte de José María Balcázar marcan un hito en la agenda diplomática previa a la transmisión de mando. El respaldo institucional de España, sumado a la presencia de diversas delegaciones internacionales, subraya la relevancia regional del inicio del nuevo gobierno peruano y refuerza los lazos históricos entre ambos países.