Mónica Yaya: "Congresistas usan leguleyadas para blindar a José Jerí como se hizo con Boluarte"

Candidatos se suman a la ola de cuestionamientos contra José Jerí y el Congreso. En diálogo con Exitosa, la candidata al Senado por el APRA, Mónica Yaya, afirmó que la mayoría de congresistas continúa utilizando artimañas legales para blindar al mandatario, como ocurrió con Dina Boluarte.

Mónica Yaya cuestiona "leguleyadas" de congresistas

Después de que el presidente interino sea citado para declarar este 30 de enero ante la Fiscalía por sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang, Yaya apuntó contra Jerí y se manifestó a favor de la vacancia.

"Creo que ninguno de nosotros permitiría que siga administrando los recursos de nuestro hogar quien todos los días nos roba, o una persona sobre la cual tenemos desconfianza", sostuvo la candidata aprista.

En ese sentido, la candidata aprista advirtió un posible blindaje a Jerí Oré y comparó la situación con el caso Rolex del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

"Lamentablemente, la mayoría de nuestros congresistas de la República todavía sigue recurriendo a algunas leguleyadas para blindar a José Jerí, como se blindó a la señora Dina Boluarte", señaló.

Como ejemplo, mencionó la censura planteada contra el mandatario que fue recientemente descartada por un informe jurídico del abogado Wilber Medina, a quien consideró "respetable y profesional". Sin embargo, rechazó que el letrado haya estado a cargo y cuestionó la "falta de imparcialidad" de la situación.

"Para emitir un informe tan importante, requiere no solamente del informe de un profesional realmente especializado, y sobretodo imparcial. Si nosotros revisamos el historial de contrataciones, vemos que en diciembre del 2025, cuando ya Jerí era presidente, Medina fue contratado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)", detalló.

Jerí deberá declarar ante Fiscalía este 30 de enero

El Ministerio Público tomará la declaración del presidente de la República, José Jerí, este viernes 30 de enero tras haber mantenidos reuniones no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang y su relación con contrataciones con el Ministerio de Transportes (MTC).

Según detalló El Comercio, el presidente José Jerí ha sido citado para declarar ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, este viernes 30 de enero.

Ello, luego que la Fiscalía iniciara investigación preliminar por los encuentros no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang. La Fiscalía le abrió una investigación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

