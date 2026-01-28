Congreso propone que senadores y diputados PIERDAN su escaño por condena por minería ilegal

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes, el Congreso presentó un proyecto de ley que busca que los senadores y diputados que han sido condenados por el delito de minería ilegal pierdan su escaño parlamentario, sin lugar a posibilidad de reemplazo de accesitario.

Iniciativa busca incorporar "silla vacía" por delito de minería ilegal

El documento fue presentado por la bancada de Avanza País, presididos por la congresista Diana Gonzales Delgado. El PL pretende modificar el Artículo 19 del Reglamento del Congreso de la República para incorporar al delito de minería ilegal la causal de pérdida del escaño.

Actualmente, esta modalidad de "silla vacía" solo se aplica cuando un legislador es condenado, mediante sentencia judicial firme, por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos.

De aprobarse esta iniciativa, sería aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, con miras al próximo Parlamento que se instalará este año tras las Elecciones 2026.

Como parte de su justificación, Gonzales mencionó beneficios como incentivar a los partidos políticos a que revisen las hojas de vida de sus postulantes con mayor rigurosidad y, al mismo tiempo, generar mayor conciencia en el electorado, evidenciando la gravedad del delito.

El PL señala que la propuesta no genera costos adicionales para el Estado.

Justificación de proyecto de ley

Según Gonzales, la iniciativa se sostiene conforme a que la minería ilegal "viene generando graves impactos ambientales y de salud pública", según el estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que señala que entre 2021 y 2024, la deforestación por minería ilegal en la Amazonía alcanzó más de 30 mil hectáreas.

A ello, se suma el crecimiento acelerado de exportaciones de oro ilegal, alcanzando entre 105 y 115 toneladas solo el año pasado, por un valor de hasta US$ 12,000 millones.

"El delito de minería ilegal ha aumentado a gran escala, convirtiéndose en una actividad nociva para el medio ambiente afectando la salud pública del país, lo cual, a su vez, también es compartido actualmente por la población nacional", expone la congresista.

En esa línea, consideró necesario que este delito también sea "castigado en el ordenamiento político".

